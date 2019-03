La fuga, scriveva Henri Laborit, è il solo modo di salvarsi. Anche in politica?. Qui non si tratta di una "fuitina" per amore, ma di una fuga animata in alcuni casi da odio e rancori personali, in altri (pochi) da vere e proprie divergenze politiche, in altri ancora da insoddisfazioni nella spartizione del potere.

"Scappati di casa" è diventato una sorta di tsunami, un "brainstorming", uno storytelling tipico dell'attualità politica. E noi, in Valle d'Aosta, non ci facciamo, come al solito, mancare nulla.

Diamo, infatti, uno sguardo alla realtà politica della nostra regione. Qui le fughe sono all'ordine del giorno (e della notte).

L'U.V. è diventata da tempo una sorta di Grand Hotel dalle porte girevoli. Gente che va e gente che viene. Assessori e presidenti che vanno e assessori e presidenti che vengono.

L'U.V.P. è fatta di scappati di casa ante litteram. Lo stesso dicasi di ALPE. Al MOUV alloggiano fuorusciti dai 5 Stelle e dall'U.V. Stella Alpina e PNV viaggiano a correnti alternate, molto sensibili anche ai richiami del potere.

Impegno Civico ha pensato bene di ristrutturarsi in due appartamenti contigui (?), dando luogo a due distinte formazioni: ADU e Rete Civica-Alliance Citoyenne.

I 5 Stelle hanno già dato dopo la trasfusione di sangue verso il MOUV. Resta la Lega, ancora compatta ma alla disperata ricerca di nuovi acquisti e nuove alleanze dopo il potere perduto.

C'è infine il Gruppo misto dove approdano temporaneamente molti scappati di casa in attesa di un migliore collocamento (una sorta di Centro per l'impiego). E, se dalla Regione ci spostiamo al Comune di Aosta, la musica e lo spartito sono gli stessi già delineati prima.

Se le cose stanno così, e stanno veramente così, come è possibile sperare in un futuro migliore per la politica valdostana e per gli ormai frastornati cittadini valdostani? E la fuga è davvero il solo modo di salvarsi?