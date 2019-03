Sono ancora le iscrizioni per la gita enogastronomica nelle langhe prevista per domenica 31 marzo, alla scoperta del Birrificio Baladin e della città di Alba.

La quota di partecipazione è fissata in € 50 per i residenti a Gressan, mentre per i non-residenti è pari a € 55. E’ necessario iscriversi in Biblioteca versando una caparra di € 25,00. Telefonare al 347-1444029