Il CSV compie 20 anni e li festeggia con tanti eventi insieme a migliaia di volontari

"Sostenere e far crescere il volontariato e la solidarietà in Valle d’Aosta" è la parola d'ordine del Centro servizi volontariato-Csv Valle d'Aosta, che compie vent'anni e li festeggia con un vasto calendario di iniziative.

Il Csv nacque nel 1999 come Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta con 29 soci fondatori. Oggi il Centro può contare su 89 associazioni iscritte.

"Questo anniversario rappresenta una tappa importante non solo per noi ma anche per l’intera comunità valdostana - ha sottolineato Claudio Latino, presidente del Csv, presentando il programma di eventi insieme a Fabio Molino, coordinatore del Centro - che nel volontariato si riconosce e lo considera valore primario di unione e solidarietà, con un esercito di oltre 18 mila volontari che fa della nostra regione una delle prime in Italia".

Gli eventi in calendario

Martedì 23 aprile, al festival Les Mots, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Iosiamo” di Tiziana Masi, incentrato sui valori del volontariato

Venerdì 3 maggio, riflessione nella sede del Csv sulla riforma del terzo settore insieme a Luca Gori della scuola superiore di studi Sant’Anna.

Giovedì 30 maggio cerimonia di intitolazione della sala conferenze del Csv a Paola Cattelino

Venerdì 14 e sabato 15 giugno, per la prima volta ad Aosta, riunione del direttivo nazionale di CSVnet, la rete nazionale dei centri di servizio per il volontariato.

Venerdì 21 giugno l’onorevole Lucia Annibali sarà ad Aosta per presentare il suo libro “Io ci sono”.

Dal 16 settembre al 12 ottobre tornerà il Donoday, che culminerà con la festa dei volontari prevista per sabato 12 ottobre.

Le celebrazioni si concluderanno il 5 dicembre, Giornata mondiale del volontariato.