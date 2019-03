Flc VdA sollecita corsi formazione per docenti

Flc Cgil della Valle d’Aosta, visto l’avviso del Miur sullo slittamento delle prove dei test di preselezione del IV corso TFA sul sostegno per tutti i gradi di scuola, invita l’Amministrazione regionale, in particolare l’Assessore Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili e l’Università della Valle d’Aosta a cogliere questo differimento per attivare con certezza questi percorsi formativi nella nostra regione e quindi permettere ai docenti di poter effettuare nelle stesse date 15 aprile di mattina per le scuole dell’infanzia e di pomeriggio scuola primaria e 16 aprile di mattina scuola secondaria di primo grado e di pomeriggio il test di preselezione.

Dato l’elevato numero di docenti con specializzazione sul sostegno in organico di diritto (ricoperto attualmente da docenti precari e di ruolo, senza specializzazione), considerato il delicato ruolo che ricoprono gli stessi, riteniamo che l’attivazione del IV ciclo TFA non possa essere procrastinato. È necessario dare continuità didattica agli studenti.

Infine è molto grave che ad oggi non ci sia ancora una prospettiva di attivazione dei corsi. I docenti valdostani si troveranno nuovamente costretti ad abilitarsi fuori dalla Valle d'Aosta, come già accaduto in passato, con un aggravio di disagi e un aumento dei costi.