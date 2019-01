Franco Vietti designato nella sezione di controllo della Corte dei conti

Nella seduta del 24 gennaio 2019, il Consiglio regionale ha designato, con 28 voti, Franco Vietti quale magistrato della sezione di controllo della Corte di conti per la Regione Valle d'Aosta per la durata di sette anni.

Franco Vietti è attualmente Direttore generale dell'Università della Valle d'Aosta. Laureato in scienze politiche all'Università di Bologna, ha conseguito un Master in diritto amministrativo e un Master universitario di secondo livello in organizzazione, management e innovazione nella pubblica amministrazione".

La scelta è avvenuta in base alla decisione della Conferenza dei Capigruppo di consentire a coloro che fossero in possesso dei requisiti richiesti di manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum, pur non essendo tale procedura prevista dal decreto legislativo 179/2010.

Tale carica è attualmente ricoperta da Flavio Curto, che era stato nominato dall'Assemblea valdostana il 27 luglio 2011.

La designazione è prevista dalla norma di attuazione dello Statuto speciale concernente l'istituzione di una sezione di controllo della Corte di conti (decreto legislativo n. 179 del 5 ottobre 2010). Tale sezione è composta da un presidente e da cinque magistrati, due dei quali con la qualifica di consigliere della Corte medesima. Gli altri tre magistrati sono nominati, sentito il Consiglio della Presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio dei ministri, su designazione uno della Giunta regionale, uno del Consiglio regionale e uno del Consiglio permanente degli enti locali.

La sezione di controllo regionale esercita "il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti." Inoltre, "a richiesta del Consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese."

