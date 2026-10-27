Leone XIV, via libera dei medici: confermato il viaggio in America Latina

Il viaggio apostolico in America Latina si farà. Papa Leone XIV ha ricevuto il via libera dei medici per la trasferta che lo porterà, dal 6 al 17 novembre, in Uruguay, Argentina e Perù. Una conferma attesa, arrivata mentre il Pontefice prosegue il recupero dall’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il 13 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni cliniche sono favorevoli e gli ultimi accertamenti non evidenziano ostacoli alla partenza. Per il Papa si apre così la prospettiva di un ritorno in una parte del mondo alla quale è profondamente legato, non soltanto per la sua esperienza pastorale, ma anche per il significato umano e spirituale che questo viaggio assume nel suo pontificato.

A confermare il quadro positivo è stata la Sala Stampa della Santa Sede, con un comunicato diffuso il 26 ottobre. «A due settimane dall'intervento chirurgico al quale Papa Leone XIV è stato sottoposto, la Sala Stampa della Santa Sede conferma che il recupero del Santo Padre procede, in linea con le valutazioni favorevoli comunicate dall'équipe medica che lo segue», si legge nella nota. L'operazione, viene precisato, si è svolta con successo e senza complicazioni. Gli accertamenti successivi hanno inoltre confermato che la patologia era localizzata e che non sono necessari ulteriori trattamenti oncologici.

Dal rientro in Vaticano, Leone XIV ha ripreso gradualmente le proprie attività, conciliando gli impegni legati al ministero pontificio con le esigenze della convalescenza. La Santa Sede riferisce che il Pontefice ha adattato il programma quotidiano alle indicazioni dei medici, mantenendo gli appuntamenti pubblici e riservando adeguati momenti di riposo. Un equilibrio che ha consentito al Papa di continuare a svolgere le proprie responsabilità senza trascurare il percorso di recupero.

Il quadro clinico è stato ulteriormente chiarito dal dottor Luigi Carbone, medico personale del Pontefice e chirurgo che lo ha operato al Policlinico Gemelli. «Il recupero postoperatorio continua a progredire e gli ultimi esami medici confermano la buona salute e le condizioni cliniche favorevoli», ha dichiarato. La valutazione dei medici è netta: «Non si ravvisano controindicazioni, visto il quadro clinico attuale, gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti, che impediscano di intraprendere il prossimo viaggio apostolico in America Latina come programmato». Carbone ha inoltre sottolineato che il Papa segue le raccomandazioni sanitarie «con scrupolo e attenzione», mantenendo la determinazione a proseguire il proprio servizio alla Chiesa.

Accanto alle rassicurazioni mediche, il comunicato restituisce anche la dimensione personale con cui Leone XIV si prepara alla partenza. Il Pontefice ha espresso «profonda gratitudine per le preghiere e l'affetto ricevuti da ogni parte del mondo», ringraziando anche i professionisti sanitari che lo hanno accompagnato durante la convalescenza. Un messaggio che sottolinea il legame tra la figura del Papa e una comunità di fedeli che, durante le settimane successive all'intervento, ha seguito con attenzione l'evoluzione delle sue condizioni di salute.

La dimensione più significativa del viaggio emerge però dalle parole dello stesso Leone XIV, che guarda al ritorno in America Latina con «grande gioia ed entusiasmo». «Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita», ha affermato, indicando con chiarezza il valore personale di una visita che sarà anche un'occasione per rafforzare i rapporti con le Chiese locali. Il programma, già reso noto dalla Santa Sede, prevede 12 giorni di viaggio, con tappe in 3 Paesi e 14 luoghi. Un itinerario articolato, pensato per incontrare comunità diverse e portare un messaggio di fede, speranza e pace.

Il Pontefice auspica che la visita possa «aprire i nostri cuori gli uni agli altri, rafforzare la nostra comunione come fratelli e sorelle e rinnovare il nostro impegno ad annunciare il Vangelo con gioia». Parole che vanno oltre la dimensione strettamente religiosa e richiamano temi centrali anche per la vita delle società latinoamericane: la coesione delle comunità, la solidarietà, la ricerca della pace e la capacità di affrontare le difficoltà senza perdere la fiducia nel futuro.

Il viaggio rappresenterà inoltre un passaggio importante per il pontificato di Leone XIV. Il ritorno in Paesi con i quali ha maturato un legame profondo offre al Papa l'opportunità di ascoltare le comunità locali, incoraggiare il lavoro pastorale e riaffermare la presenza della Chiesa in territori segnati da sfide sociali ed economiche. In questo senso, la visita non sarà soltanto una successione di incontri e celebrazioni, ma anche un'occasione per riportare al centro dell'attenzione le condizioni di vita delle popolazioni, le loro aspirazioni e le difficoltà che accompagnano il loro cammino.

La conferma medica assume quindi un significato che supera il semplice aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice. Dopo l'intervento e le settimane di recupero, la partenza per l'America Latina segna la ripresa di un impegno internazionale di grande rilievo, nel quale la dimensione personale di Leone XIV si intreccia con quella istituzionale e spirituale del suo ministero. Dal 6 novembre, il Papa tornerà a incontrare comunità che fanno parte della sua storia, con l'obiettivo di rafforzare legami, alimentare la speranza e promuovere un messaggio di pace in un contesto internazionale nel quale il dialogo e la solidarietà restano esigenze fondamentali.