Imprese sotto la lente della sostenibilità, la carbon footprint diventa uno strumento di gestione

A che cosa serve calcolare l'impronta di carbonio di un'impresa, oltre a produrre un documento da allegare a un bando o alla richiesta di un cliente? Serve a ottenere numeri tracciabili e confrontabili nel tempo su energia, processi, trasporti e acquisti, e a usarli per decidere dove intervenire. Il calcolo genera un report; il modo in cui quel dato viene governato genera priorità, decisioni di spesa e risposte pronte quando la filiera chiede conto.

Per chi cerca una risposta rapida: la carbon footprint è la quantità di gas a effetto serra generata lungo il ciclo di vita di un prodotto o servizio, quantificata per poterla poi gestire attraverso riduzione e compensazione. Esiste in due varianti, di prodotto e di organizzazione, e per avviarla servono tre elementi:

Perimetro: quali sedi, quali attività, quale annualità di riferimento, quali gas si considerano.

Dati di attività: consumi, chilometri, quantità acquistate, ciascuno con fonte, data e responsabile interno.

Fattori di emissione: i coefficienti che trasformano quei dati in CO2 equivalente, scelti e documentati con coerenza nel tempo.

Che cosa misura l'impronta di carbonio, in termini operativi

La definizione sembra scontata, ma contiene già la parte che interessa a chi guida un'organizzazione: la misura non è il traguardo, è il presupposto per intervenire. Un numero che resta chiuso in un allegato non modifica una decisione di acquisto né una scelta impiantistica.

Gli oggetti di analisi sono due e conviene non confonderli. La carbon footprint di prodotto è espressa in CO2 equivalente e considera le emissioni complessive di tutte le fasi di vita del prodotto o del servizio, dalla culla alla tomba. La carbon footprint di organizzazione guarda invece all'impresa nel suo insieme ed è finalizzata alla redazione dell'inventario dei gas serra sviluppato secondo la norma ISO 14064.

La distinzione non è accademica. Se un cliente industriale chiede l'impronta del singolo componente che gli viene fornito, un inventario aziendale non risponde alla domanda. Se un interlocutore finanziario vuole capire il profilo emissivo complessivo dell'impresa, la scheda di un prodotto non basta. Chiarire quale dei due strumenti serve, prima di avviare la raccolta, evita mesi di lavoro su dati poi inutilizzabili.

Anche il perimetro dei gas considerati discende dagli standard, non dalla sensibilità di chi compila. La norma ISO 14064 si applica ad anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo. Il Corporate Standard del GHG Protocol copre sette gas del Protocollo di Kyoto, includendo anche il trifluoruro di azoto. Da questa scelta dipende che cosa entra nel conteggio e, di conseguenza, quali impianti e quali processi finiscono sotto osservazione.

Il calcolo è una moltiplicazione, il problema è il dato che ci metti dentro

La formula operativa è essenziale: dato di attività × fattore di emissione = emissioni in CO2e. I metri cubi di gas consumati, i chilowattora prelevati, i litri di carburante, i chilometri percorsi: ogni grandezza fisica, moltiplicata per il coefficiente corrispondente, diventa una quantità di CO2 equivalente. La complessità non sta nell'aritmetica, sta a monte, nella provenienza dei dati di attività e nella scelta motivata dei fattori.

Da qui discende un criterio che vale più di qualunque raffinatezza metodologica: ogni numero dell'inventario dovrebbe avere una fonte identificabile, una data e un responsabile interno. Un valore rilevato vale più di una stima; una stima documentata, con le assunzioni scritte, vale più di un totale elegante di cui nessuno sa spiegare la costruzione. È la tracciabilità a fare la differenza quando il calcolo viene riesaminato, sia da un verificatore esterno sia dall'ufficio acquisti di un cliente esigente.

Il totale annuo in tonnellate, da solo, dice poco a chi deve decidere: non distingue una riduzione dovuta a un intervento tecnico da una riduzione dovuta a un calo di produzione. Può essere utile affiancarlo ad almeno un rapporto fra emissioni e una grandezza di attività coerente con il modello di business, purché quel rapporto resti calcolato allo stesso modo negli anni. La comparabilità pesa più della precisione apparente: un indicatore imperfetto ma stabile risulta più informativo di un indicatore raffinato che cambia definizione a ogni esercizio.

Le competenze necessarie a tenere insieme questo lavoro sono raramente concentrate in una sola funzione: servono chi presidia gli impianti, chi segue la produzione, chi gestisce gli acquisti, chi tiene l'amministrazione. Le strade praticabili sono sostanzialmente tre. Internalizzare il presidio, formando una figura che diventi il riferimento stabile per i dati ambientali. Appoggiarsi a strutture tecniche esterne che operano su analisi ambientali, sicurezza, formazione e rendicontazione — è il caso, per esempio, del laboratorio di ingegneria e consulenza che descrive le proprie attività all'indirizzo https://stillab.it/ — mantenendo però in casa la titolarità del dato. Oppure combinare le due cose, affidando all'esterno l'impostazione metodologica e all'interno l'alimentazione periodica dell'inventario. In tutti e tre i casi il criterio di valutazione resta lo stesso: quali elaborati restano all'organizzazione, come sono documentate le assunzioni e chi, internamente, sarà in grado di rifare il calcolo l'anno successivo.

Scope 1, 2 e 3: un linguaggio comune, non una classifica

Il GHG Protocol classifica le emissioni in tre categorie: Scope 1, Scope 2 e Scope 3. È il vocabolario che clienti e finanziatori si aspettano di trovare, ed è la ragione per cui conviene adottarlo anche quando non lo impone nessuno. Scope 1 sono le emissioni dirette dei processi e dei mezzi dell'organizzazione; Scope 2 riguarda l'energia acquistata; Scope 3 comprende la catena del valore, a monte e a valle.

Per lo Scope 2 esiste una guida dedicata, introdotta nel 2015 come aggiornamento del Corporate Standard, che consente di misurare e rendicontare le emissioni derivanti da elettricità, vapore, calore e raffrescamento acquistati o acquisiti. Per lo Scope 3, il Corporate Value Chain Standard rilasciato nel 2011 è il riferimento più diffuso per contabilizzare le emissioni di catena del valore e articola la rendicontazione in quindici categorie. Un dettaglio sulla sua genesi aiuta a capirne la diffusione: al processo di sviluppo hanno partecipato circa 2.300 soggetti da 55 paesi, e 34 aziende ne hanno testato l'applicazione sul campo nel 2010.

Il punto che più interessa chi gestisce è quantitativo. In molte organizzazioni le emissioni di Scope 3 rappresentano la quota maggiore del totale, con intervalli stimati fra il 65% e il 95%. Significa che concentrare l'attenzione soltanto sul perimetro più immediato può restituire un'immagine parziale della propria esposizione, e che le leve più rilevanti si trovano spesso nelle scelte di acquisto, nella logistica e nella progettazione: decisioni che coinvolgono funzioni diverse dall'ufficio tecnico e che, per essere orientate, richiedono dati disponibili prima della trattativa, non a consuntivo.

Perché il tema arriva anche a chi non ha obblighi diretti

Per i soggetti tenuti alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi della normativa europea, il quadro di riferimento è quello degli standard ESRS, pubblicati nell'Annex I del Regolamento delegato (UE) 2023/2772 in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 dicembre 2023, con un corrigendum del 18 aprile 2024. Il set comprende, fra gli altri, ESRS 1 sui requisiti generali, ESRS 2 sulle informative generali ed ESRS E1, lo standard tematico dedicato al cambiamento climatico.

ESRS E1 richiede a chi lo rendiconta di divulgare impatti e rischi legati al clima, incluse le emissioni di gas serra, l'uso di energia e i piani di transizione verso il net zero; fra i contenuti core figurano consumo energetico ed emissioni di Scope 1, 2 e 3. Come gli altri standard tematici, E1 è soggetto ad analisi di materialità e va rendicontato quando risulta materiale per l'impresa. Nessuna di queste previsioni si estende automaticamente a chi si trova fuori da quel perimetro: le formule generiche sugli obblighi, molto frequenti nel dibattito, non aiutano nessuno a decidere.

Eppure il tema circola lo stesso, per una ragione strutturale: le emissioni indirette di catena del valore di un'organizzazione di grandi dimensioni sono, in buona parte, il riflesso dell'attività dei suoi fornitori. Può quindi accadere che un'impresa non soggetta ad alcun obbligo riceva richieste di dati da clienti, committenti pubblici o interlocutori finanziari, con formati e livelli di dettaglio differenti. Chi ha già organizzato i propri dati risponde in pochi giorni; chi riparte da zero a ogni richiesta ricostruisce a fatica, con margini di errore che nessuno controlla.

I fattori di emissione non sono costanti, e questo cambia i confronti

Un aspetto trascurato con una certa regolarità riguarda i coefficienti. Le serie storiche dei fattori di emissione nazionali vengono curate e aggiornate: quella relativa alla produzione e al consumo di elettricità copre il periodo 1990-2024 con valori preliminari per il 2025, mentre i fattori delle sorgenti stazionarie di combustione e del trasporto off road risultano allineati all'annualità 2024. Gli stessi dati alimentano l'inventario nazionale dei gas serra trasmesso al Segretariato dell'UNFCCC e alla Commissione europea nell'ambito del meccanismo di monitoraggio.

Un esempio rende concreto il rischio. Un'impresa manifatturiera chiude l'inventario del primo anno usando il coefficiente elettrico disponibile in quel momento; l'anno seguente adotta la versione aggiornata della serie, nel frattempo pubblicata, e nello stesso periodo incorpora nel perimetro un magazzino prima escluso. Il totale si muove, ma quel movimento mescola tre cose diverse: le prestazioni reali, il cambio di coefficiente e l'allargamento del confine. Senza una nota che separi i tre effetti, il confronto fra i due esercizi non è leggibile — nemmeno da chi lo ha prodotto.

La conseguenza pratica è lineare: ogni cambio di fattore, di metodologia o di perimetro andrebbe documentato e, dove possibile, accompagnato dal ricalcolo della baseline. Altrimenti la serie storica perde significato proprio nel momento in cui servirebbe a dimostrare un progresso. Governare il dato, prima ancora che ridurlo, è ciò che rende difendibile qualunque affermazione successiva: i passaggi che seguono servono esattamente a questo.

Dal dato al piano: i passaggi che reggono a una verifica

Definire confini e anno base. Quali sedi, quali società, quale approccio di consolidamento, quale annualità funge da riferimento. Modificare il perimetro senza ricalcolare la baseline rende poco significativi i confronti successivi.

Impostare la raccolta dati. Per ogni voce dell'inventario: fonte primaria, modalità di rilevazione, persona che ne risponde. È il passaggio meno gratificante e quello che determina la solidità di tutto il resto.

Individuare le voci più pesanti. Prima di scrivere qualunque piano conviene sapere dove si concentra l'impronta. È un'operazione che spesso ridimensiona interventi molto visibili e ne fa emergere altri, meno appariscenti, con effetti maggiori sul totale.

Scrivere il piano con priorità dichiarate. Per ciascuna azione: effetto atteso, investimento, tempi, fattibilità, responsabile. La norma va in questa direzione: per risultare conformi alla UNI EN ISO 14064 le organizzazioni predispongono un inventario dei gas serra conforme, uno studio degli scenari di riduzione con le relative azioni migliorative e un report sui gas serra per la rendicontazione pubblica.

Monitorare con una cadenza definita. La frequenza va scelta in coerenza con la disponibilità effettiva dei dati e dichiarata insieme al resto delle regole interne. Serve a correggere in corso d'opera, non a registrare a posteriori che l'obiettivo non è stato raggiunto.

Gli errori che svuotano il dato

Il primo è confondere obiettivi di comunicazione e obiettivi operativi. Un messaggio costruito su una base fragile espone a contestazioni; un obiettivo interno costruito su una baseline documentata sopravvive al cambio di interlocutori.

Il secondo è il doppio conteggio, che si presenta quando lo stesso flusso viene imputato a due categorie, oppure quando due società dello stesso gruppo registrano entrambe la medesima fornitura. Serve una regola scritta su chi contabilizza che cosa.

Il terzo è l'incomparabilità: perimetri che si spostano, metodologie che si aggiornano, coefficienti sostituiti senza traccia. Ogni modifica andrebbe annotata insieme al suo effetto sul risultato, così che il confronto fra due esercizi resti leggibile anche per chi non ha seguito il lavoro.

Il quarto è l'assenza di titolarità interna. Un inventario prodotto all'esterno e non presidiato da nessuno dentro l'organizzazione si degrada in fretta. Un referente identificato, anche a tempo parziale, mantiene vivo il sistema e riduce il costo di ogni aggiornamento.

Gli standard, senza perdersi nella burocrazia

Il quadro di riferimento è più stabile di quanto la percezione suggerisca. La ISO 14064-1:2018 specifica principi e requisiti, a livello di organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni e delle rimozioni di gas serra, e include i requisiti per progettazione, sviluppo, gestione, reporting e verifica dell'inventario dei gas serra; la pubblicazione è stata revisionata e confermata nel 2024, quindi resta la versione corrente. La serie ISO 14064 si articola nelle parti -1, -2 e -3, che coprono rispettivamente il livello di organizzazione, quello di progetto e le attività di convalida e verifica delle dichiarazioni.

Il GHG Protocol, dal canto suo, fornisce il vocabolario degli Scope e, con lo standard dedicato alla catena del valore, la struttura per affrontare le emissioni indirette. Per un'organizzazione che parte oggi, la scelta fra i due impianti dipende meno dalla preferenza tecnica e più dall'uso previsto: se il traguardo è una dichiarazione destinata a verifica di terza parte, la conformità alla norma ISO orienta fin dall'inizio la documentazione; se il traguardo è rispondere a un interlocutore che ragiona per Scope, conviene adottare quel linguaggio. Nella maggior parte dei casi i due percorsi convivono senza attrito, perché i dati di attività sottostanti sono gli stessi.

Governare, non solo dichiarare

La differenza fra un'organizzazione che subisce il tema e una che lo governa si riconosce da pochi elementi concreti: sa dire da dove viene ogni numero, sa spiegare perché una voce è esclusa, sa mostrare la variazione rispetto all'anno base e dispone di un elenco di azioni con costi e responsabilità assegnate. Non serve partire in grande. Serve partire con un perimetro dichiarato, pochi indicatori calcolati allo stesso modo nel tempo e un calendario di rilevazione che qualcuno, all'interno, sia tenuto a rispettare.

Il resto — la verifica di terza parte, l'impronta certificata di prodotto, l'allineamento a obiettivi climatici formalizzati — arriva dopo, e arriva con meno attrito se le fondamenta sono state posate con cura. Una valutazione iniziale onesta, che indichi anche quali dati oggi mancano, e un piano a dodici mesi con poche azioni realmente eseguibili valgono più di qualunque dichiarazione di intenti.

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