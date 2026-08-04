Arrivare in pista: il tratto più insidioso è quello in auto

Tre non hanno ricevuto alcuna raccomandazione all'acquisto. E per due marchi premium i tester hanno dovuto montare un modello di generazione precedente, perché il più recente in quella misura non viene prodotto. Se in inverno carichi gli sci in macchina ogni fine settimana, la notizia ti riguarda più di quanto sembri.

Il tratto peggiore viene prima della pista

La strada che porta a un centro fondo ha caratteristiche riconoscibili. Si parte presto, spesso prima dell'alba, quando la temperatura tocca il minimo della giornata. Si sale per strade secondarie, dove il sale arriva tardi o non arriva affatto. E per buona parte del tragitto la neve non c'è: c'è asfalto asciutto o umido a temperature intorno allo zero, con tratti in ombra dove l'umidità notturna si è congelata. Il momento delicato arriva prima che la strada diventi bianca, sul nero che sembra innocuo.

Che cosa cambia sotto i sette gradi

La soglia di riferimento è nota, meno il motivo per cui esiste. Una mescola estiva è formulata per lavorare a temperature elevate, e sotto i sette gradi perde progressivamente elasticità: si irrigidisce e allunga lo spazio di frenata, con un effetto che si sente prima sul bagnato e poi anche sull'asciutto. Le mescole invernali e quelle quattro stagioni certificate restano invece flessibili, e sono disegnate con lamelle che aumentano gli spigoli in presa. A decidere è la temperatura, molto più della presenza di neve.

Che cosa dicono le prove indipendenti

Il test di luglio riguarda la misura 185/65 R15, tipica delle utilitarie compatte, e ha valutato sedici modelli su sicurezza di guida e bilancio ambientale, con prove su asciutto, bagnato, neve e ghiaccio. Un solo pneumatico ha raccolto il giudizio più alto, altamente raccomandabile, il Continental AllSeasonContact 2. Pirelli Cinturato All Season SF3 e Michelin CrossClimate 2 hanno mancato di poco quella soglia. Tre modelli, fra cui alcuni nomi noti, non hanno ottenuto alcuna raccomandazione.

Il Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, a cui Euroimport Pneumatici dedica una categoria all'interno del proprio e-commerce, rientra nel gruppo intermedio, quello dei consigliati con lievi carenze su almeno un tipo di fondo. Regge sul bagnato e sull'innevato, cede qualcosa sull'asciutto ad alta temperatura. Nel test 2024, condotto sulla misura 205/55 R16, lo stesso modello era stato il primo quattro stagioni della storia di quella prova a ottenere la valutazione di molto consigliato, con il 62% e quattro stelle, premiato soprattutto per chilometraggio previsto ed efficienza. Cambia la misura e cambia il giudizio: è la ragione per cui un test va sempre letto insieme alla dimensione su cui è stato fatto.

C'è poi un rilievo che merita attenzione più del podio. I tester hanno segnalato che alcuni produttori non rendono disponibile il proprio modello più aggiornato nelle misure piccole: nella 185/65 R15 Michelin offre ancora il CrossClimate 2 e non il 3, Bridgestone il Weather Control A005 Evo e non il Turanza All Season 6. Chi guida una compatta, in altre parole, non ha accesso alla tecnologia più recente.

Come calibrare la scelta sulla stagione che arriva

È il momento buono per decidere, senza la coda di novembre. La discriminante è quante volte in inverno affronti davvero la quota. Se sali ai centri fondo tutti i fine settimana da dicembre a marzo, e se qualcuna di quelle strade è soggetta a ordinanza, un quattro stagioni con marcatura 3PMSF ti tiene in regola e ti evita il doppio cambio. Se invece la neve la vedi tre volte l'anno e per il resto stai in pianura, il ragionamento cambia poco rispetto a un automobilista qualsiasi.

Chi macina molti chilometri in quota, invece, dalla gomma specializzata continua a ricavare un margine che la tuttofare non replica, soprattutto su fondo ghiacciato. La stagione 2026-2027 si apre fra pochi mesi, e la scelta fatta ad agosto arriva a novembre già montata.













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