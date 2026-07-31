Affitto ad Aosta, la Roma delle Alpi

Aosta è il capoluogo della Valle d’Aosta, ed è nota come la Roma delle Alpi, e il merito va allo straordinario patrimonio romano di questa città. Si tratta di un centro urbano che è posto in una posizione veramente strategica sia per il commercio che per il turismo: è a poco più di 100 km da Torino e a meno di 200 km da Milano, città che possono quindi essere raggiunte in breve tempo, anche per spostamenti giornalieri. A ciò si aggiunge che è vicina sia al confine con la Francia che a quello con la Svizzera. Trattandosi inoltre di un capoluogo sono presenti numerosi uffici amministrativi. Tutti questi fattori fanno sì che ogni anno tante persone scelgano di vivere qui, e che proprio per questo siano alla ricerca di case in affitto ad Aosta.

Il costo degli affitti

Quanto costa un affitto ad Aosta? Molto dipende sia dalla posizione, sia ovviamente dalla metratura dell’immobile. In generale il canone si aggira tra gli 11 e i 12 euro al metro quadrato, anche se si possono trovare sia opzioni più vantaggiose, sia soluzioni più costose (soprattutto se ci si avvicina al centro della città). Ciò significa che Aosta, rispetto a molte altre città del Nord Italia, come Milano e Torino, risulta sicuramente più conveniente.

Va anche tenuto a mente che, trattandosi di una città relativamente piccola (circa 34mila abitanti), vivere in centro non è realmente necessario. Ci si sposta senza difficoltà da una parte all’altra di Aosta in pochi minuti, e il traffico difficilmente è molto intenso. Per questo tante famiglie optano per case in periferia, con canoni mensili più contenuti e tanto spazio a disposizione.

Qualche quartiere da esplorare

Come abbiamo già anticipato nel paragrafo precedente Aosta è una città dalle dimensioni abbastanza contenute, ma nonostante ciò possiamo comunque determinare senza difficoltà alcuni quartieri che presentano caratteristiche ben precise, e che potrebbero essere ciò che fa al caso vostro.

Se il vostro obiettivo è quello di vivere in un’area che abbia ogni genere di servizio l’ideale è sicuramente il Centro Storico. Si tratta del cuore della città, in grado di incantare lo sguardo con vie e edifici pieni di storia. Il prezzo qui è più alto rispetto ad altri quartieri di Aosta proprio perché si tratta di una zona molto ambita.

Per le famiglie una buona soluzione potrebbe essere il quartiere Dora, nella parte orientale della città. Quest’area residenziale ospita scuole, spazi verdi e tanti servizi.

Nella zona orientale di Aosta c’è anche Corso Ivrea, un quartiere in crescita e con appartamenti dai prezzi molto accessibili.

Gli affitti intorno a Aosta

Vi sarà utile ricordare che molti dei centri urbani nei dintorni di Aosta sono località sciistiche molto apprezzate ed esclusive, come nel caso di Courmayeur. Per questo motivo gli affitti in queste località tendono ad essere molto più alti rispetto ad Aosta. Il nostro consiglio è quello di evitare di allargare troppo il raggio della vostra ricerca, e di concentrarvi sul capoluogo. Con l’aiuto di un'agenzia immobiliare riuscirete sicuramente a trovare l’opzione più in linea con le vostre esigenze.











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