Verniciatura a polvere, perché la preparazione della superficie conta quanto il rivestimento finale

Perché lo stesso colore, sullo stesso profilo, tiene per anni su un lotto e si sfoglia dopo pochi mesi su quello successivo? Nella maggior parte dei casi la variabile non è la polvere, ma ciò che si trovava sotto al momento dell'applicazione. La preparazione della superficie incide su adesione, tenuta alla corrosione e uniformità estetica quanto la finitura scelta a catalogo.

Di seguito: le fasi che compongono un ciclo di pretrattamento, i controlli che permettono di verificarne l'esito — dalla prova a quadretti ISO 2409 alla nebbia salina UNI EN ISO 9227 — e le domande da rivolgere a un verniciatore prima di affidargli un lotto. Non buone intenzioni: criteri verificabili.

In breve. Nella verniciatura a polvere il pretrattamento è l'insieme delle operazioni che preparano la superficie del manufatto eliminando impurità e contaminanti in grado di compromettere l'adesione e la qualità del risultato finale. Le fasi comunemente indicate sono sgrassaggio, sgommatura, lavaggio, fosfatazione e asciugatura, con la zirconatura al posto della fosfatazione sull'alluminio. La verifica passa dalle prove sui campioni: ISO 2409 per la resistenza al distacco, ISO 4624 quando serve misurare l'adesione, UNI EN ISO 9227 per rilevare discontinuità e difetti in camera a nebbia salina.

Il rivestimento non copre i problemi: li rende visibili

La verniciatura a polvere consiste nell'applicare al substrato una miscela secca mediante carica elettrostatica, per poi fonderla e indurirla in forno. Nel forno di polimerizzazione le particelle si induriscono a 160–200 °C, formando uno strato chiuso, duro e uniforme. La polvere è a sua volta un prodotto formulato: legante, additivi, pigmenti e riempitivi ne sono i quattro componenti principali. Si impiegano polveri termoindurenti o termoplastiche, a seconda dell'applicazione.

Il ciclo produttivo completo si articola in tre momenti: pretrattamento, applicazione, polimerizzazione. Il primo è il meno visibile dei tre, e anche il più difficile da recuperare a valle. Una superficie non pulita a dovere non diventa buona perché sopra ci finisce un film ben steso. Il difetto, semmai, si manifesta più tardi: dopo la cottura, dopo la consegna, a volte davanti all'utilizzatore finale.

È qui che nasce il costo nascosto. Un lotto da rilavorare significa sverniciatura, ripasso del pretrattamento, seconda cottura, ritardo sulla consegna e — nei casi peggiori — una contestazione che si trascina per settimane. Rispetto a queste voci, il tempo speso a definire un ciclo corretto in fase di offerta è una spesa modesta.

Cos'è il pretrattamento e quali fasi lo compongono

Il pretrattamento per verniciatura a polveri è l'insieme delle operazioni volte a preparare la superficie del manufatto eliminando impurità e contaminanti che potrebbero compromettere l'adesione e la qualità del risultato finale. Detta così sembra un'ovvietà. Nella pratica è il punto in cui i cicli dei diversi fornitori si differenziano di più, ed è anche quello che quasi nessun capitolato descrive con precisione.

Le fasi principali comunemente elencate sono cinque: sgrassaggio, sgommatura — sotto questa voce rientrano sabbiatura, pallinatura e decapaggio — lavaggio, fosfatazione e asciugatura. Una seconda distinzione, altrettanto utile, separa il pretrattamento meccanico da quello chimico: al primo appartengono granigliatura, spazzolatura e lucidatura; al secondo sgrassaggio, decapaggio e fosfatazione. Non sono alternative equivalenti. Agiscono su condizioni superficiali diverse e, in molte linee, convivono.

Il resto dell'articolo lavora in senso inverso: parte dai difetti che arrivano in reclamo e risale alle condizioni di superficie che li rendono possibili.

Leggere i difetti a ritroso

Un responsabile qualità con un po' di mestiere guarda un pezzo difettoso e prova a risalire al punto del processo in cui qualcosa è andato storto. È uno degli strumenti diagnostici più economici disponibili: non richiede strumentazione, solo attenzione e metodo. Le associazioni che seguono vanno prese per quello che sono — ipotesi di lavoro da verificare, non sentenze.

Sfogliamento e scarsa adesione

Il film si stacca a placche. Quando il rovescio del frammento è liscio e il substrato non trattiene residui, si è di fronte a un cedimento all'interfaccia rivestimento/substrato. È una condizione che orienta il sospetto verso lo stato della superficie prima dell'applicazione, più che verso i parametri di forno. Diverso il caso in cui la rottura avviene all'interno del film: lì entrano in gioco altre variabili, e la distinzione tra cedimento adesivo e coesivo diventa dirimente.

Crateri e depressioni circolari

Piccole cavità, spesso con un punto al centro, dove la polvere fusa si è ritirata scoprendo il fondo. Tra le cause possibili rientrano contaminanti superficiali difficili da rimuovere con un semplice soffiaggio, siliconi e distaccanti in primo luogo. Un cratere isolato può essere un incidente. Crateri distribuiti sull'intera produzione di una giornata suggeriscono piuttosto un problema di reparto.

Bolle e microforature

Compaiono in cottura, quando qualcosa sotto il film si trasforma in gas. L'umidità residua è tra le ipotesi da controllare per prime: acqua rimasta in porosità, cordoni di saldatura non continui, risciacqui non seguiti da un'asciugatura adeguata. Non è casuale che l'asciugatura chiuda il ciclo di pretrattamento.

Corrosione sottofilm e cedimento ai bordi

La ruggine che avanza sotto il rivestimento a partire da un graffio o da uno spigolo può indicare una pulizia incompleta oppure uno strato di conversione non adeguato a quel materiale. Bordi di taglio e spigoli vivi meritano attenzione a sé: sono i punti in cui il difetto tende a manifestarsi per primo, e prevedere un raccordo già in fase di progettazione è spesso una precauzione ragionevole.

Disuniformità di brillantezza

Sulle finiture lucide il substrato si legge attraverso il film. Una superficie con rugosità disomogenea — metà pezzo granigliato, metà solo sgrassato — può restituire riflessi diversi anche con parametri di spruzzatura identici. Su componenti d'arredo, dove il confronto avviene a distanza ravvicinata, è un aspetto da concordare prima e non da verificare dopo.

I contaminanti che non compaiono in nessuna distinta

L'elenco di ciò che si deposita su un manufatto prima che arrivi in verniciatura è più lungo di quanto si immagini, e quasi nulla di tutto questo è tracciato da un documento di trasporto.

Oli ed emulsioni da taglio, imbutitura e tornitura, insieme alle cere protettive applicate ai semilavorati per il trasporto.

da taglio, imbutitura e tornitura, insieme alle cere protettive applicate ai semilavorati per il trasporto. Ossidi e calamina , comprese le zone alterate termicamente ai bordi di taglio laser o plasma, che presentano una superficie diversa dal resto del pezzo.

, comprese le zone alterate termicamente ai bordi di taglio laser o plasma, che presentano una superficie diversa dal resto del pezzo. Siliconi e distaccanti , presenti in spray manutentivi, sigillanti e in alcuni prodotti per la pulizia usati in officina.

, presenti in spray manutentivi, sigillanti e in alcuni prodotti per la pulizia usati in officina. Impronte e depositi da movimentazione , che su alluminio e zincati è prudente considerare un fattore di rischio.

, che su alluminio e zincati è prudente considerare un fattore di rischio. Polveri abrasive e trucioli rimasti in cave, asole e sottosquadri dopo le lavorazioni meccaniche.

Le vasche, una per una: cosa fa il ciclo chimico

Un ciclo chimico su acciaio segue una logica riconoscibile. Sgrassaggio, per rimuovere oli e grassi con chimica, temperatura e tempo calibrati sul tipo di sporco. Risciacquo, per evitare che la soluzione precedente venga trascinata nella vasca successiva. Fosfatazione, che deposita uno strato inorganico sottile. Risciacquo finale con acqua demineralizzata. Asciugatura.

Un esempio documentato di ciclo su ferro normale prevede sgrassaggio con acqua e soluzione acida a 60 °C, risciacquo ad acqua a ricambio continuo, fosfatazione a 40 °C, un secondo risciacquo in continuo e chiusura con acqua demineralizzata. Temperature e sequenze cambiano da linea a linea. La struttura, però, è quella: alternanza di azione chimica e rimozione dei residui, con l'acqua più pura riservata all'ultimo passaggio.

Sull'alluminio il ragionamento cambia. Un ciclo tipico prevede la zirconatura in tunnel con acqua e zirconio, esente da cromo; lo strato di conversione così ottenuto viene indicato come capace di aumentare aderenza e resistenza alla corrosione. Ecco perché la domanda su quale ciclo verrà utilizzato non è una formalità burocratica: acciaio, alluminio e zincato non si trattano allo stesso modo. Un esempio di come un ciclo può essere descritto in una scheda di servizio si trova alla pagina https://verndesign.it/verniciatura-a-polvere/ , dove il processo viene esposto per iscritto anziché lasciato all'accordo verbale — un livello di dettaglio che in fase di preventivo vale la pena confrontare tra fornitori diversi.

C'è poi un aspetto poco spettacolare e molto concreto: i bagni si consumano e si sporcano. Senza controlli periodici sulle vasche e sulla qualità dei risciacqui, anche una linea ben progettata può veder scivolare le proprie prestazioni nel tempo. Di solito ci si accorge del problema quando arriva il reclamo.

Preparazione meccanica: utile, ma non gratuita

Sabbiatura, pallinatura e granigliatura intervengono sulla condizione fisica della superficie e ne modificano la rugosità. Su carpenteria pesante e su manufatti destinati all'esterno sono operazioni di uso corrente, e nell'elenco delle fasi di pretrattamento compaiono a pieno titolo, insieme al decapaggio, sotto la voce sgommatura.

Hanno però due controindicazioni da mettere in conto. La prima è estetica: una rugosità marcata può leggersi attraverso finiture lisce e lucide, e su un pezzo d'arredo diventa un difetto a tutti gli effetti. Chi acquista una finitura ad alto gloss dovrebbe discutere con il verniciatore il grado di preparazione meccanica compatibile con quel risultato.

La seconda riguarda la pulizia successiva. L'abrasivo si deposita ovunque, e un granello rimasto in un angolo può trasformarsi in un'inclusione sotto il film. Dopo l'abrasione servono soffiaggio, aspirazione e, quando previsto, un passaggio di sgrassaggio. Anche la gestione dei tempi tra abrasione e verniciatura è una precauzione diffusa nelle officine attente, soprattutto in ambienti umidi.

Come si verifica che la superficie sia pronta

Alcuni controlli utili sono rapidi e non richiedono laboratorio. L'ispezione visiva con luce radente evidenzia aloni, gocciolature e differenze di bagnatura che una luce frontale nasconde. Anche il comportamento dell'acqua su una superficie appena risciacquata offre un'indicazione immediata: se il velo si rompe e si raccoglie in gocce, è ragionevole sospettare residui grassi. Sono verifiche empiriche, non normate. Possono comunque intercettare una parte dei problemi prima che diventino costosi.

Sui controlli formalizzati conviene invece essere precisi, perché nei capitolati si confondono spesso prove diverse. La prova a quadretti secondo ISO 2409 prevede l'incisione di una griglia ad angolo retto nel rivestimento, con penetrazione fino al substrato: sei tagli paralleli e sei perpendicolari, seguiti da una classificazione visiva a sei livelli, da 0 a 5. Due limiti vanno conosciuti. Il metodo non è adatto a rivestimenti con spessore totale superiore a 250 µm né a rivestimenti strutturati. E non è idoneo a misurare l'adesione: valuta la resistenza al distacco dal substrato. Quando serve una misura vera e propria, il riferimento è ISO 4624.

Esiste anche la variante con taglio a X. Si incide una X attraverso il rivestimento fino al substrato, si applica il nastro al centro dell'intersezione, lo si rimuove rapidamente e si ispeziona l'area per valutare la rimozione del rivestimento. In qualsiasi prova di adesione è buona pratica registrare il tipo di cedimento: adesivo, cioè all'interfaccia rivestimento/substrato; coesivo, all'interno del film o del substrato; oppure colloso, con separazione visibile della colla da sé stessa. Quell'indicazione dice spesso più del punteggio.

Per la corrosione il riferimento è la nebbia salina secondo UNI EN ISO 9227. I campioni vengono esposti in camera a una nebbia fine di acqua salina per un periodo definito, osservando eventuali segni di degrado. Nel metodo neutro la soluzione si prepara sciogliendo cloruro di sodio puro in acqua pura, in rapporto 5% e 95% in peso. Il pH della ricaduta va mantenuto tra 6,5 e 7,2. La camera lavora a +35 °C, con velocità di ricaduta compresa tra 1,0 e 2,0 ml per 80 cm² all'ora, verificata con almeno due imbuti da 80 cm² per atomizzatore, uno posizionato vicino e uno lontano dall'atomizzatore stesso. Le varianti più severe modificano la chimica: nella AASS si aggiunge acido acetico glaciale portando il pH tra 3,1 e 3,3; nella CASS si introduce cloruro di rame diidrato a 0,26 g/l ± 0,02 g/l.

Il punto più frainteso riguarda l'interpretazione. Questi test si eseguono solitamente per rilevare discontinuità, pori, difetti e danni nei rivestimenti, e per finalità di controllo qualità. Non costituiscono un'indicazione diretta della resistenza alla corrosione in tutte le condizioni. Le ore in camera non si convertono in anni di vita reale. Scriverlo nero su bianco in un capitolato evita discussioni future.

Gli errori che nessun impianto riesce a compensare

Si può disporre di un tunnel di pretrattamento eccellente e continuare a produrre difetti, perché la contaminazione arriva da fuori. Le cause più frequenti sono organizzative prima che tecniche.

Prodotti non controllati in reparto : uno spray manutentivo contenente siliconi usato accanto alla linea è un rischio da considerare. Una regola scritta sui prodotti ammessi costa poco.

: uno spray manutentivo contenente siliconi usato accanto alla linea è un rischio da considerare. Una regola scritta sui prodotti ammessi costa poco. Movimentazione tra pretrattamento e applicazione : guanti puliti, appoggi dedicati e percorsi definiti riducono la possibilità di reintrodurre contaminanti su superfici appena lavate.

: guanti puliti, appoggi dedicati e percorsi definiti riducono la possibilità di reintrodurre contaminanti su superfici appena lavate. Imballi e protezioni : film adesivi, schiume e nastri possono lasciare residui che emergono solo dopo la cottura.

: film adesivi, schiume e nastri possono lasciare residui che emergono solo dopo la cottura. Informazioni mancanti dal committente: materiale e stato di fornitura, lavorazioni precedenti, oli impiegati, presenza di saldature o zincatura, ambiente di destinazione. Sono dati che possono cambiare il ciclo. Trasmetterli richiede una riga di e-mail.

La destinazione d'uso cambia il livello di preparazione richiesto

Un pannello per un mobile da ufficio e una ringhiera esposta all'aperto non hanno le stesse esigenze. Applicare a entrambi lo stesso ciclo è un errore in due direzioni: si spende troppo sull'uno o si sottodimensiona l'altro. All'esterno la qualità dello strato di conversione e la copertura ai bordi pesano quanto la scelta della polvere, perché sono i punti da cui l'aggressione tende a partire.

Per componenti destinati a umidità, escursioni termiche o contatto con detergenti aggressivi, il tema va affrontato in fase di offerta, non a lavorazione avviata. Chi progetta staffe, carpenterie o parti di macchine da lavoro dovrebbe dichiarare l'ambiente di destinazione insieme al disegno: è un'informazione che orienta il ciclo tanto quanto la geometria del pezzo. Nelle vallate alpine, dove il sale stradale e i cicli di gelo e disgelo sono la norma per buona parte dell'anno, la distinzione tra interno ed esterno pesa più che altrove.

Va detta anche una cosa scomoda. Se il substrato arriva già compromesso — corrosione profonda, porosità estese, saldature che trattengono liquidi — è irrealistico attendersi prestazioni da metallo nuovo. Definire aspettative sostenibili fa parte del lavoro tecnico quanto la scelta del ciclo di lavaggio.

Cosa chiedere a un verniciatore prima di affidargli un lotto

Chi esternalizza ha pochi strumenti per valutare un fornitore prima di vedere i pezzi finiti. Alcune domande, però, discriminano rapidamente.

Quale ciclo di pretrattamento viene applicato al mio materiale, e in cosa differisce tra acciaio, zincato e alluminio.

Con quale frequenza vengono controllati i bagni e la qualità dell'ultimo risciacquo.

Quali prove si eseguono sui campioni, con quale riferimento normativo e con quale criterio di accettazione dichiarato.

Come viene gestito il rischio di contaminazione da siliconi in reparto, e quali protezioni sono previste in movimentazione e imballo.

Quali informazioni vengono richieste al cliente in fase di preventivo. Un fornitore che non chiede nulla sul materiale e sull'ambiente d'uso, di norma, applica lo stesso ciclo a tutto.

Il verniciatore affidabile non è quello che promette il colore più brillante, ma quello che sa guardare un pezzo in ingresso e dire cosa va rimosso prima. La finitura è l'ultima cosa che si vede e la prima che viene giudicata. Il lavoro che la rende duratura avviene molto prima che la polvere tocchi il metallo, in una sequenza di vasche, risciacqui e controlli che nessuno fotograferà mai per un catalogo.







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