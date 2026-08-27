Dopo 13 anni si chiude il progetto di raccolta tappi dei Volontari del Soccorso di Châtillon-St. Vincent (Foto)

L’Organizzazione dei Volontari del Soccorso di Châtillon-St. Vincent annuncia la chiusura ufficiale del progetto sociale di raccolta dei tappi di plastica, che cesserà definitivamente a far data dal 1° settembre 2026.

La decisione, presa a malincuore dal direttivo, è diventata inevitabile a causa di crescenti ostacoli logistici ed economici. I volumi di plastica accumulati occupano ormai troppo spazio all'interno dell'autorimessa dell'organizzazione, e i costi per il conferimento presso i centri di raccolta autorizzati sono diventati troppo onerosi. A questo quadro si sono aggiunte le recenti normative sul riciclo che non agevolano più la gestione autonoma di questa filiera.

Nato il 7 novembre 2013, il progetto si ispirava a una storica voce degli anni Novanta – poi diventata realtà consolidata all'estero con modelli come i Bouchons d'Amour in Francia – secondo cui separare i tappi in PE (polietilene) dalle bottiglie in PET avrebbe non solo favorito un corretto riciclo differenziato, ma generato valore economico da trasformare in solidarietà.

Il bilancio finale della Onlus valdostana è straordinario: dal 07/11/2013 al 30 giugno 2026 sono stati raccolti ben 37.630 chili di tappi (stimati circa 20milioni di tappi), che hanno permesso di ricavare complessivamente circa 9.281,00 euro. Risorse che l’Organizzazione ha interamente convertito in azioni concrete sul territorio locale e internazionale:

· Nel 2018: 5.000,00 euro donati all'Associazione Valdostana Solidarietà e Fratellanza Madagascar (A.V.S.F.M. ONG Onlus) per co-finanziare un pozzo di acqua potabile presso l'ospedale di Henintsoa, in Madagascar;

· Nel 2021: 2.000,00 euro devoluti a SLOWFOOD VDA per il sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà durante l'emergenza COVID;

· Nel 2023: 1.190,00 euro impiegati per l'acquisto di borsoni operativi destinati ai Volontari del Soccorso impegnati nelle missioni di Protezione Civile ANPAS.

La somma residua del progetto, pari a 1.090,00 euro, verrà interamente destinata a una nuova imminente iniziativa sociale.

«Vogliamo esprimere il nostro più profondo e sentito ringraziamento a tutti i cittadini e le cittadine, alle istituzioni scolastiche di ogni grado, alle Organizzazioni di Volontariato del Soccorso e quanti hanno collaborato con noi», dichiarano i responsabili dell'Organizzazione. «Il loro spirito di solidarietà e la loro costante collaborazione per ben 13 anni hanno dimostrato come anche un piccolo gesto quotidiano, come svitare un tappo, possa trasformarsi in un grande aiuto per chi ha più bisogno».