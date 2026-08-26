Geofono, lo strumento che aiuta a individuare le perdite d’acqua nascoste senza demolizioni inutili

Si può individuare una perdita d'acqua nascosta senza demolire? Nella maggior parte dei casi sì, a condizione di restringere l'area sospetta prima di intervenire. Il geofono serve esattamente a questo: rileva per contatto il rumore prodotto da una perdita su tubazione in pressione e indica la posizione più prossima all'origine di quel rumore. Il resto lo fanno il metodo di chi ascolta e la qualità dello strumento.

Aprire dove si vede la macchia è spesso la scelta più costosa

Un condominio con consumi idrici anomali. Una macchia di umidità che compare a distanza dal punto in cui passa davvero la tubazione. Un impianto interrato che perde pressione durante la notte. Chi si occupa di manutenzione conosce queste situazioni e conosce anche il loro tratto comune: il punto in cui il danno si manifesta non coincide quasi mai con il punto in cui il tubo cede.

L'acqua segue percorsi preferenziali. Corre lungo il rinfianco di uno scavo, sotto un massetto, dentro una cavità, e riemerge dove trova la via più facile. Chi decide di aprire dove si vede l'umidità rischia di aprire nel posto sbagliato, e il conto non è solo quello della demolizione: ci sono il ripristino, l'interruzione dell'attività, il disagio degli occupanti, le discussioni sulla ripartizione delle spese e, in certi casi, la difficoltà di sostenere una richiesta all'assicurazione quando nessuno ha documentato come si è arrivati a quella conclusione.

Su scala di rete il tema ha una dimensione economica esplicita e misurata. Il calcolo delle perdite idriche totali dei sistemi acquedottistici è definito dall'Autorità di regolazione con la delibera ARERA 917/2017/R/idr, e il gestore del servizio idrico di Milano ha comunicato per il 2023 un indicatore di perdite percentuali (M1b) pari all'11,79%. È un dato di contesto, non un argomento di vendita: serve a ricordare quanta acqua si perde lungo le condotte e quanto pesi, in termini di costo, un guasto che resta invisibile.

La scala dell'edificio è un'altra cosa e va tenuta distinta. Qui il beneficio di una localizzazione rapida non si misura in indicatori regolatori, ma in metri quadri di pavimento non aperti, in giorni di cantiere risparmiati e in interventi di ripristino più contenuti. Due problemi diversi, con una premessa in comune: prima si sa dove intervenire, meno si distrugge.

Cosa misura davvero un geofono

Il geofono è uno strumento per indagini acustiche, dotato di un sensore in grado di rilevare movimenti del suolo o onde sismiche. Nella pratica professionale viene normalmente impiegato per la ricerca delle perdite d'acqua su tubazioni in pressione interrate e lavora per contatto con il materiale: individua il rumore prodotto dalla perdita e identifica la posizione più prossima a quella di origine del rumore stesso.

Il principio fisico è quello della trasduzione piezoelettrica: il segnale acustico viene convertito in segnale elettrico, amplificato ed elaborato. Da qui deriva la configurazione tipica degli apparecchi moderni, composti da una centralina, un microfono piezoceramico e delle cuffie. Attraverso i filtri l'operatore può selezionare una frequenza particolare escludendo le frequenze di disturbo. È una funzione centrale, non un accessorio: senza filtraggio, un cantiere rumoroso restituisce un ascolto poco leggibile.

Il segnale, non l'acqua

Vale la pena chiarirlo con i committenti, perché è l'equivoco più diffuso: il geofono non fotografa il tubo e non misura l'umidità. Rileva un rumore. Se la perdita ne produce poco, o se il contesto ne produce troppo, l'informazione utile diventa più difficile da isolare. Per questo la selezione delle frequenze e l'esclusione dei disturbi non sono raffinatezze da specialisti, ma la parte del lavoro che determina l'esito dell'indagine.

Sensibilità, filtri e robustezza: cosa guardare in una scheda tecnica

Chi sta valutando di acquistare apparecchiatura geofonica professionale dovrebbe partire dalle specifiche dichiarate dal costruttore, perché sono l'unico terreno di confronto oggettivo tra modelli. Le descrizioni generiche si somigliano tutte; i numeri no.

Tre parametri risultano più discriminanti degli altri, e conviene chiederli sempre prima di firmare un ordine. Il primo è la gamma di frequenze ricevute: sul geofono HIKMICRO AD21P, per esempio, il costruttore dichiara un intervallo da 150 a 7500 Hz. Il secondo è la gestione dei disturbi: sullo stesso modello sono indicati quattro filtri a banda per interni, che consentono di intervenire sulle frequenze alte e basse in presenza di rumori concorrenti. Il terzo riguarda la continuità operativa in cantiere: sensori pick-up dichiarati IP66 e sensori impugnati IP54, superamento dei test di caduta fino a 1,2 metri, autonomia fino a undici ore di funzionamento continuo con ricarica al 90% in tre ore e completa in sei, due anni di garanzia.

Sono informazioni verificabili, ed è questo che le rende utili. Lo stesso vale per l'interfaccia — display touch da 7 pollici con risoluzione 1024×600 sulla serie — e per la destinazione d'uso: sul sito del produttore l'AD21P è presentato come strumento professionale per il rilevamento di perdite d'acqua in ambienti interni. Un dato dichiarato, da verificare e non da dedurre dal materiale commerciale. Sul fronte economico, tanto per dare un ordine di grandezza a chi non ha mai valutato l'investimento, il modello è listato a 699 euro più IVA: una cifra che va confrontata con il costo complessivo dei ripristini di un anno di cantieri, non con il prezzo di un utensile da banco.

Metallo, plastica, profondità: la variabile che decide l'esito

Il materiale della condotta condiziona il risultato più di quanto si immagini. I corpi metallici rispondono meglio alle alte frequenze, mentre quelli plastici permettono soprattutto il passaggio delle basse. Tradotto in pratica: su una tubazione in PVC o in polietilene, insistere sulle bande alte significa cercare un'informazione che il materiale trasmette in misura ridotta.

Lo stesso ragionamento vale per la profondità. Nella ricerca di una perdita su tubazione molto profonda lo strumento va impostato sulle basse frequenze e non sulle alte. Sono due principi semplici, ma spiegano perché la disponibilità e la configurabilità dei filtri contino tanto nella scelta dell'apparecchio: chi lavora prevalentemente su reti in ghisa o acciaio e chi presidia impianti recenti interamente in polietilene affronta due problemi acustici diversi e ha bisogno di bande diverse.

Ne discende anche un criterio di acquisto poco considerato: prima di guardare i modelli, conviene fotografare il proprio parco impianti. Materiali prevalenti, profondità tipiche, contesto interno o esterno. Da lì si capisce quali caratteristiche serviranno davvero e quali resteranno inutilizzate.

Sensori intercambiabili e accessori: cosa può servire e cosa no

Gli attuali apparecchi geofonici hanno la possibilità di intercambiare la tipologia di sensore a seconda dell'utilizzo o del materiale in cui scorre il fluido. È una caratteristica da verificare in fase di acquisto, perché condiziona la versatilità dello strumento negli anni: un corpo centrale valido abbinato a un solo sensore invecchia peggio di un sistema espandibile.

Tra le dotazioni che compaiono nelle configurazioni professionali si trovano il microfono universale per l'ascolto su superfici accessibili, la campana microfonica per l'appoggio a terra e, in abbinamento alla tecnica del gas tracciante, il sensore d'idrogeno. In una strumentazione documentata in ambito peritale questi tre elementi convivono sullo stesso apparecchio, a indicare che la scelta non è tra un accessorio e l'altro ma tra un sistema completo e uno parziale.

Detto questo, non tutti gli accessori servono a tutti. Un'impresa che opera quasi esclusivamente su impianti interni e un gestore che presidia chilometri di rete interrata hanno esigenze differenti. Comprare componenti destinati a restare in valigetta non aumenta la resa del cantiere; rinunciare alla possibilità di aggiungerli in seguito, invece, può limitare lo strumento proprio quando cambia il tipo di lavoro.

Elaborazione assistita del segnale: cosa aspettarsi

Alcuni modelli affiancano all'ascolto una funzione di analisi automatica. Sull'AD21P il costruttore descrive l'algoritmo SuperDetect: con la funzione attiva lo strumento passa alla modalità a banda completa 150–7500 Hz e analizza dati sonori raccolti in più punti per dare priorità alle aree sospette di perdita.

È una funzione dichiarata dal produttore, e va letta per quello che è: un supporto alla lettura, non un sostituto della competenza. L'interpretazione del quadro acustico resta in capo a chi opera, così come la scelta delle bande di frequenza in funzione del materiale e della profondità. Quando si valutano strumenti diversi, la domanda utile non è se l'algoritmo esista, ma su quale gamma di frequenze lavori e come si integri con i filtri manuali.

Documentare l'indagine, non solo eseguirla

Un aspetto poco trattato nelle guide sull'argomento è la restituzione del lavoro. Trovare la perdita è metà del risultato; l'altra metà è poter dimostrare come ci si è arrivati, soprattutto quando il costo del ripristino ricade su un condominio, su un'assicurazione o su una committenza pubblica.

Qui le caratteristiche dello strumento incidono direttamente. L'AD21P, per esempio, supporta la registrazione audio e gli screenshot, con file memorizzati sullo strumento e scaricabili via USB: materiale che può essere allegato a un rapporto senza ricostruzioni a posteriori. Chi offre il servizio in forma strutturata dichiara del resto di consegnare al committente, su richiesta, un report con le risultanze dell'indagine, indicato come utilizzabile anche a fini assicurativi, talvolta accompagnato dalla riparazione mirata del punto individuato.

La documentazione ha tre destinatari e tre funzioni: guida chi esegue lo scavo o la demolizione, giustifica il preventivo di riparazione, sostiene un'eventuale richiesta di indennizzo. Se lo strumento non consente di conservare nulla, tutto questo va ricostruito a mano, con margini di contestazione più ampi.

Quando ha senso affiancare altri strumenti

La ricerca non distruttiva raramente si esaurisce con un solo apparecchio. L'ascolto risponde alla domanda su dove si trovi la sorgente del rumore; altre verifiche rispondono a domande diverse. Una termocamera professionale lavora sulle differenze di temperatura superficiale, un igrometro professionale sul contenuto di umidità dei materiali, un endoscopio professionale sull'ispezione visiva di cavedi e intercapedini altrimenti inaccessibili.

Nessuno di questi strumenti sostituisce gli altri e nessuno funziona in ogni condizione. Il criterio ragionevole è la convergenza degli indizi: più elementi indipendenti puntano nella stessa direzione, più la diagnosi diventa sostenibile davanti a un committente o a un perito. Vale la pena notare, a margine, che in un contributo di settore la restituzione dei report termografici viene ricondotta alla UNI EN ISO 9712 nella versione del 2012 — un richiamo puntuale a quella prassi, non uno standard universale della ricerca perdite, ma il segnale che la parte documentale viene presa sul serio.

Checklist prima dell'acquisto

Chi valuta l'investimento — un'impresa di manutenzione, un gestore di reti, uno studio tecnico, un responsabile di patrimonio immobiliare — può utilmente rispondere a queste domande prima di guardare qualsiasi preventivo.

Scenario d'uso prevalente. Reti esterne interrate e impianti interni sono contesti differenti; alcuni modelli vengono presentati dal costruttore come strumenti professionali per il rilevamento di perdite in ambienti interni, ed è una destinazione dichiarata da verificare.

Reti esterne interrate e impianti interni sono contesti differenti; alcuni modelli vengono presentati dal costruttore come strumenti professionali per il rilevamento di perdite in ambienti interni, ed è una destinazione dichiarata da verificare. Materiali e profondità tipiche delle condotte su cui si lavora, dato che determinano quali bande di frequenza saranno realmente utili.

delle condotte su cui si lavora, dato che determinano quali bande di frequenza saranno realmente utili. Gamma di frequenze ricevute e filtri disponibili: quanti sono, se agiscono separatamente su alte e basse, se sono selezionabili in campo.

quanti sono, se agiscono separatamente su alte e basse, se sono selezionabili in campo. Sensori intercambiabili e accessori: microfono di contatto, campana microfonica a terra, eventuale sensore d'idrogeno, con la possibilità di integrarli nel tempo.

microfono di contatto, campana microfonica a terra, eventuale sensore d'idrogeno, con la possibilità di integrarli nel tempo. Registrazione e trasferimento dei dati: salvataggio di audio e schermate sullo strumento ed esportazione via USB, per rendere la misura riutilizzabile in un report.

salvataggio di audio e schermate sullo strumento ed esportazione via USB, per rendere la misura riutilizzabile in un report. Robustezza e autonomia: gradi di protezione IP dei sensori, resistenza alla caduta, ore di lavoro continuativo, tempi di ricarica.

gradi di protezione IP dei sensori, resistenza alla caduta, ore di lavoro continuativo, tempi di ricarica. Assistenza, ricambi, formazione e durata della garanzia. Uno strumento fermo in riparazione per settimane può pesare più della differenza di prezzo iniziale.

Sull'ultimo punto insisto, perché è quello che si sottovaluta più spesso. Il costo di possesso di un apparecchio da cantiere non coincide con il prezzo d'acquisto: comprende i ricambi, il tempo necessario a formare chi lo userà, la disponibilità di un riferimento tecnico a cui rivolgersi quando una lettura non torna. Un geofono impiegato senza preparazione può portare a conclusioni sbagliate, e una conclusione sbagliata costa quanto la demolizione che si voleva evitare.

Il ritorno dell'investimento si misura in ripristini non fatti

Il valore di un geofono non sta nel trovare l'acqua: sta nel ridurre l'incertezza prima di intervenire. Un'area di scavo circoscritta invece di un tracciato aperto per intero. Un pavimento demolito per la porzione strettamente necessaria. Un edificio senza fornitura idrica per qualche ora anziché per giorni. Sono differenze che si traducono in costi di ripristino, tempi di cantiere e qualità del rapporto con chi paga il lavoro.

Metodo, strumento adeguato e competenza dell'operatore contano insieme, e nessuno dei tre compensa l'assenza degli altri. Un apparecchio ben equipaggiato non rimedia a un'indagine condotta senza criterio; un tecnico esperto, con uno strumento privo di filtri utilizzabili sulle bande che gli servono, rischia di fermarsi davanti alla prima perdita difficile su tubo in plastica interrato. Chi affronta questi interventi con regolarità farebbe bene a impostare la valutazione d'acquisto su queste basi, verificando le specifiche dichiarate e la coerenza con i propri impianti, invece di scegliere sulla sola base del prezzo di listino.