Comprare un cucciolo all'estero: come farselo spedire in Italia

Negli ultimi anni molti appassionati di cani hanno scelto di rivolgersi a allevatori stranieri per acquistare cuccioli di razze pregiate non facilmente reperibili nel mercato italiano. Tuttavia, portare a casa il proprio nuovo amico a quattro zampe richiede attenzione e organizzazione: non si tratta solo di acquistare un cucciolo, ma di gestire un vero e proprio trasferimento internazionale che coinvolge normative sanitarie, procedure burocratiche e trasporto specializzato. Scopriamo insieme i passaggi fondamentali per far arrivare il vostro cucciolo dall’estero in Italia in piena sicurezza e nel rispetto del benessere animale.

Verifica della reputazione dell’allevatore

Prima di impegnarsi nell’acquisto è indispensabile accertarsi della serietà dell’allevatore. Un professionista di fiducia è registrato a un’associazione cinofila riconosciuta, mette a disposizione documenti comprovanti la genealogia degli animali e consente la visita alle strutture d’allevamento. Online è possibile consultare pareri e recensioni di altri acquirenti, ma è sempre meglio richiedere foto o video aggiornati dei cuccioli e delle condizioni igienico-sanitarie dell’allevamento. Un controllo accurato preveniene sorprese e tutela sia il nuovo proprietario sia la salute degli animali.

Documenti sanitari e microchip

Per trasferire un cucciolo in Italia è obbligatorio che l’animale sia dotato di microchip conforme allo standard ISO 11784/11785. Nel caso di spostamenti all’interno dell’Unione Europea, il microchip deve essere registrato sul passaporto europeo degli animali, mentre per i paesi extra-UE è necessario ottenere un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale. Questo documento attesta l’idoneità dell’animale al viaggio internazionale e riporta dettagli sulle vaccinazioni effettuate, sul trattamento antiparassitario e sugli eventuali test sierologici richiesti.

Le vaccinazioni obbligatorie e i tempi di attesa

Tra le vaccinazioni indispensabili figura quella antirabbica, la cui somministrazione deve essere eseguita almeno 21 giorni prima della partenza per risultare valida ai fini dell’ingresso in Italia. Il conteggio dei giorni inizia dal giorno della vaccinazione e scade un anno dopo, se non rinnovata. È fondamentale rispettare queste tempistiche per evitare che il cucciolo rimanga fermo in quarantena o, peggio, non venga ammesso al confine.

I test sierologici nei paesi extra-UE

Per alcuni paesi al di fuori dell’Unione Europea è previsto un esame sierologico per verificare la risposta immunitaria al virus della rabbia. Il test deve essere effettuato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e non oltre il limite indicato dalle autorità veterinarie italiane. Solo con esiti favorevoli al prelievo si potrà procedere al rilascio del certificato sanitario definitivo, senza il quale l’animale rischierebbe la quarantena alla frontiera.

Scelta del trasporto e sicurezza del cucciolo

Affidare il viaggio a un servizio di trasporto specializzato rappresenta un passo decisivo per garantire comfort e sicurezza. La scelta tra stiva e cargo dipende dalle dimensioni del cucciolo e dalle regole della compagnia aerea: in stiva l’animale viaggia in una cassettina ventilata, mentre in cargo dispone di spazi più ampi e climatizzati. Per il trasporto in completa serenità molti proprietari preferiscono affidarsi a un'azienda specializzata nella spedizione di un cane da solo, così da beneficiare di un’assistenza dedicata in ogni fase del trasferimento, dal controllo dei documenti fino alla consegna al domicilio in Italia.

Costi indicativi e controlli doganali

Il viaggio di un cucciolo dall’estero comporta voci di spesa differenti: il costo del passaporto o del certificato sanitario, le spese veterinarie per le vaccinazioni e i test, il microchip, la tariffa del corriere e, se necessario, le tasse d’importazione e gli oneri doganali. Indicativamente, il totale può oscillare tra i 600 e i 1.200 euro, a seconda del paese di provenienza e dei servizi richiesti. All’arrivo in Italia, in base al Paese di origine e agli accordi internazionali, gli agenti doganali possono effettuare controlli a campione per verificare la regolarità dei documenti e lo stato di salute dell’animale.

Portare un cucciolo dall’estero in Italia è un’operazione che richiede pazienza e accuratezza, ma seguendo con cura ogni fase – dalla scelta dell’allevatore al ritiro del cucciolo nel nostro Paese – si può vivere un’esperienza positiva e sicura. Verificare la documentazione, rispettare i tempi di attesa dopo le vaccinazioni, affidarsi a professionisti del trasporto e affrontare con consapevolezza i costi e le procedure doganali sono i punti cardine per accogliere a casa il nuovo membro della famiglia senza imprevisti né sorprese.















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