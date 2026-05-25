Severa condanna per l’aggressione agli insegnanti a Parma

Un episodio di violenza che scuote ancora una volta il mondo della scuola: l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Parma ai danni di alcuni docenti da parte di un gruppo di studenti riaccende il dibattito sulla sicurezza e sul rispetto all’interno degli istituti scolastici. Un fatto che, secondo la Cisl Scuola Valle d’Aosta, non può essere archiviato come un caso isolato.

La sigla sindacale esprime una condanna netta e senza sfumature, sottolineando come episodi simili siano ormai sempre più frequenti e preoccupanti.

Nel commentare l’accaduto interviene la segretaria generale della Cisl Scuola Valle d’Aosta, Alessia Démé, che richiama con forza il valore della funzione docente e la necessità di ristabilire confini chiari nel rapporto educativo:

“Ricordiamo che la scuola è presidio di civiltà e legalità e che i docenti, nello svolgimento delle proprie funzioni, sono riconosciuti quali pubblici ufficiali (articolo 358 del Codice penale)”

Una presa di posizione che si inserisce in un quadro che, secondo il sindacato, sta diventando sempre più allarmante.

Casi di aggressioni in aumento

La Cisl Scuola evidenzia infatti una tendenza che non riguarda solo episodi isolati: nelle scuole italiane si moltiplicano i casi di aggressioni verbali e, in alcuni casi, anche fisiche nei confronti degli insegnanti, non solo da parte degli studenti ma talvolta anche dei genitori.

Un clima che rischia di incrinare alla base il rapporto educativo, come sottolinea ancora la dirigente sindacale:

“Purtroppo, registriamo sempre più frequentemente negli ambienti scolastici episodi di aggressioni verbali (e finanche fisiche) nei confronti degli insegnanti da parte di alunni o addirittura da parte dei loro genitori.”

Il patto educativo al centro

Per la Cisl Scuola il punto centrale resta il patto educativo tra scuola e famiglie, considerato condizione indispensabile per il funzionamento dell’intero sistema formativo. Senza rispetto reciproco, avverte il sindacato, viene meno la possibilità stessa di svolgere una reale azione educativa.

“La scuola è deputata ad insegnare ed insieme educare e, affinché l’azione educativa sia efficace, è necessario il rispetto del Patto educativo tra insegnanti e famiglie.”

Un segnale che non può essere ignorato

Il messaggio che arriva dalla Valle d’Aosta è chiaro: la violenza contro gli insegnanti non può diventare normalità, né essere minimizzata come semplice degenerazione episodica. La scuola, viene ribadito, resta un presidio fondamentale di civiltà e legalità, e come tale va tutelata anche sul piano della sicurezza e del rispetto dei ruoli.

Un tema che, Piero, finisce per toccare direttamente la qualità stessa della convivenza civile: se salta il rispetto a scuola, il rischio è che si incrini un pezzo importante del patto sociale più ampio.