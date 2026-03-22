Fumarola: «Bene il decreto carburanti per il potere d’acquisto, ma servono riforme strutturali»

«Accogliamo positivamente il decreto sul costo dei carburanti varato dal Consiglio dei Ministri, che rappresenta un segnale importante per il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati e per il contenimento dei costi delle imprese. L’intervento sui prezzi al distributore, seppur temporaneo, va nella direzione corretta e risponde anche alle sollecitazioni avanzate dalla CISL nei giorni scorsi nell’ambito della Commissione di Allerta Rapida sui prezzi». E’ quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«È giusto intervenire nell’emergenza, ma non possiamo ignorare che si profila una traiettoria inflazionistica lunga e insidiosa. Il rischio è che gli aumenti energetici si trasferiscano lungo tutta la filiera, incidendo sul carrello della spesa, sui beni primari e sui consumi quotidiani delle famiglie.

Per questo chiediamo che alle misure congiunturali si affianchino interventi strutturali e partecipati. Serve un monitoraggio stringente e sanzioni pesanti contro ogni forma di speculazione. Occorre calmierare le tariffe pubbliche e costruire meccanismi di riduzione delle accise, anche utilizzando le risorse derivanti dall’extra gettito IVA», aggiunge Fumarola.

«Allo stesso tempo è indispensabile una politica dei redditi espansiva: meno tasse su lavoro e pensioni, recuperando risorse da grandi rendite immobiliari e finanziarie. Bisogna difendere occupazione e produzione, sostenendo quelle imprese che non licenziano e dimostrano responsabilità sociale.

Lo spettro che dobbiamo evitare è quello della stagflazione, cioè una fase in cui l’economia cresce poco o si ferma mentre i prezzi continuano a salire: una combinazione pericolosa che impoverisce famiglie e indebolisce il sistema produttivo.

Per scongiurare questo scenario serve un grande patto tra Governo e parti sociali. E, in prospettiva, è fondamentale accelerare il percorso verso una piena autonomia energetica europea, aprendo anche un confronto serio sul nucleare di nuova generazione» conclude la leader Cisl.