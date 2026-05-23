Pannelli radianti a infrarossi, il comfort elettrico che riscalda gli ambienti in modo più diretto

La transizione energetica, il caro-bollette degli ultimi anni e la necessità di ridurre le emissioni climalteranti stanno cambiando in profondità il modo in cui si riscaldano abitazioni, uffici e spazi commerciali. In questo scenario, i pannelli radianti a infrarossi rappresentano una tecnologia in rapida crescita, capace di coniugare comfort termico, efficienza e flessibilità d’uso.

Per proprietari di casa, amministratori condominiali, albergatori, gestori di strutture ricettive e piccole imprese, comprendere come funziona questo sistema e quando può risultare più conveniente rispetto ai metodi tradizionali (caldaie, termosifoni, pompe di calore aria-aria) è oggi un passaggio strategico, non solo tecnico.

Scenario: perché i pannelli radianti a infrarossi sono al centro dell’attenzione

Negli ultimi quindici anni, il settore del riscaldamento civile e terziario è stato interessato da tre tendenze convergenti: elettrificazione dei consumi, maggiore attenzione al comfort e ottimizzazione dei costi di gestione. In molti Paesi europei, inclusa l’Italia, la quota di elettricità da fonti rinnovabili è cresciuta in modo significativo; secondo i dati del Gestore dei Servizi Energetici, la produzione da rinnovabili copre ormai una parte consistente dei consumi elettrici nazionali, con punte superiori al 40% in alcuni anni recenti.

Parallelamente, gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni importanti sono sempre più vincolati a standard energetici stringenti: la direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici (EPBD) e la normativa nazionale sugli edifici a energia quasi zero hanno imposto requisiti che favoriscono soluzioni di riscaldamento più efficienti, spesso elettriche o ibride.

In questo contesto, i pannelli radianti a infrarossi si inseriscono come elemento coerente con l’evoluzione in corso: si tratta di sistemi sottili, alimentati elettricamente, che emettono radiazione infrarossa in grado di riscaldare in modo diretto persone, oggetti e superfici, riducendo la dipendenza dal riscaldamento dell’aria.

Rispetto ai tradizionali sistemi a convezione, i pannelli radianti si prestano bene a:

integrare impianti esistenti in ambienti difficilmente riscaldabili (bagni, locali seminterrati, mansarde, spazi commerciali con vetrine estese);

fornire un riscaldamento localizzato in postazioni di lavoro, reception, banchi cassa o uffici open space;

sostituire sistemi obsoleti e poco efficienti in piccoli appartamenti o seconde case, soprattutto dove mancano allacci al gas.

Va sottolineato che la tecnologia a infrarossi non è nuova nel settore industriale (capannoni, aree produttive, palazzetti sportivi), ma negli ultimi anni si è progressivamente spostata anche verso il residenziale e il terziario leggero, grazie a prodotti più compatti, esteticamente curati e con elettronica di controllo avanzata.

All’interno di questo quadro, realtà specializzate nella progettazione di pannelli radianti a infrarossi contribuiscono a rendere queste soluzioni più accessibili e configurabili in base alle esigenze specifiche di ciascun edificio.

Come funzionano i pannelli radianti a infrarossi: principi e differenze rispetto ai sistemi tradizionali

Per comprendere il potenziale di questi pannelli è utile distinguere tra riscaldamento per convezione e riscaldamento per irraggiamento. Nei sistemi tradizionali a termosifoni, la caldaia scalda un fluido (di solito acqua) che a sua volta scalda l’aria circostante il corpo radiante. L’aria calda sale, l’aria fredda scende, generando moti convettivi che distribuiscono la temperatura nell’ambiente.

Con i pannelli radianti a infrarossi, il meccanismo principale non è il riscaldamento dell’aria, ma la cessione di energia sotto forma di radiazione infrarossa che, una volta assorbita da superfici, arredi e corpi delle persone, viene convertita in calore. È una dinamica simile a quella della radiazione solare: anche in una giornata fredda, se esposti al sole, si percepisce un calore diretto sulla pelle.

Dal punto di vista tecnico, si distinguono generalmente tre fasce di radiazione infrarossa utilizzate nel riscaldamento ambientale:

infrarossi a onda lunga (IR-C): tipici dei pannelli radianti per ambienti interni residenziali e uffici, con temperature superficiali moderate, comfort elevato e bassissima emissione luminosa visibile;

infrarossi a onda media (IR-B): usati spesso in grandi altezze o contesti industriali, con maggiore intensità di irraggiamento;

infrarossi a onda corta (IR-A): impiegati in specifiche applicazioni industriali o esterne, meno diffusi nella climatizzazione domestica tradizionale.

I pannelli radianti a infrarossi per uso civile appartengono per lo più alla categoria IR-C, con temperature di esercizio controllate, superfici lisce o vetrificate e possibilità di installazione a soffitto o a parete. L’energia elettrica viene trasformata quasi integralmente in calore radiante, con rendimenti che, a livello di apparecchio, si avvicinano al 100%.

La differenza sostanziale non è tanto nell’efficienza del singolo dispositivo, quanto nel modo in cui il calore viene percepito distribuito. La radiazione infrarossa permette, a parità di sensazione di comfort, di lavorare spesso con temperature dell’aria leggermente inferiori rispetto a un sistema puramente convettivo, con potenziali risparmi energetici tra il 10% e il 20% secondo diverse analisi tecniche di settore.

Dati, numeri e trend: quanto sono diffusi i pannelli radianti a infrarossi

Il mercato dei sistemi radianti elettrici, inclusi i pannelli a infrarossi, è parte del più ampio segmento del riscaldamento elettrico efficiente. A livello europeo, rapporti di associazioni di categoria dell’industria del riscaldamento indicano una crescita significativa negli ultimi anni, spinta dall’aumento dei prezzi del gas naturale, dalle politiche di decarbonizzazione e dallo sviluppo delle rinnovabili elettriche.

Anche se i dati specifici per i soli pannelli a infrarossi non sono sempre separati dalle altre soluzioni radianti, alcune tendenze emergono con chiarezza:

In Italia, secondo analisi di mercato realizzate tra il 2021 e il 2023, il comparto del riscaldamento elettrico residenziale, seppure ancora minoritario rispetto alle caldaie a gas, mostra tassi di crescita annua stimati tra il 5% e il 10%. All’interno di questo segmento, i pannelli radianti a infrarossi vengono segnalati come una delle tecnologie con maggiore dinamica di sviluppo, soprattutto in abbinamento a impianti fotovoltaici domestici.

In diversi Paesi dell’Europa centrale e settentrionale, dove il gas è meno diffuso o dove da tempo si lavora su politiche “gas-free” nei nuovi edifici, i sistemi radianti elettrici hanno già una penetrazione superiore rispetto all’Italia. Studi di associazioni europee del settore dell’energia elettrica evidenziano come la combinazione tra fotovoltaico, accumulo e riscaldamento elettrico ad alta efficienza (inclusi pannelli radianti) possa contribuire in modo decisivo agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ al 2030 e al 2050.

A livello di consumatore finale, analisi condotte da istituti di ricerca specializzati in edilizia energeticamente efficiente segnalano che l’adozione di sistemi radianti (idronici o elettrici) aumenta in particolare nelle ristrutturazioni profonde, quando si interviene sull’involucro edilizio migliorandone l’isolamento. In queste condizioni, la potenza termica richiesta è inferiore e il riscaldamento radiante a infrarossi diventa spesso competitivo sia in termini di investimento sia in termini di esercizio.

Nello specifico dei pannelli a infrarossi:

in contesti ben isolati, con un buon controllo della ventilazione, diversi studi di case-history riportano riduzioni dei consumi di energia termica rispetto a soluzioni a resistenze elettriche tradizionali, grazie a una più efficiente distribuzione del calore e a una gestione intelligente della temperatura ambiente;

nei piccoli ambienti utilizzati saltuariamente (seconda casa in montagna, ufficio non presidiato continuativamente, laboratorio artigianale), l’assenza di inerzia termica dell’impianto (riscaldamento quasi immediato) permette di limitare gli sprechi dovuti alla necessità di mantenere gli spazi in temperatura.

È importante sottolineare che l’efficienza reale di un sistema di pannelli radianti a infrarossi dipende sempre dal contesto di utilizzo, dalla qualità dell’isolamento dell’edificio, dal regime di esercizio (ore di funzionamento, temperature impostate) e dall’eventuale integrazione con altre tecnologie (fotovoltaioco, domotica, sensori di presenza).

Rischi, criticità e limiti se non si pianifica correttamente

Come ogni tecnologia, anche i pannelli radianti a infrarossi presentano criticità se adottati senza una corretta analisi preliminare. Il primo rischio, frequente nei contesti residenziali e nelle piccole attività, è quello di considerare questi pannelli come semplici “stufe elettriche migliorate” da installare senza valutare a fondo dimensionamento, posizione e modalità di controllo.

Un sovradimensionamento della potenza può tradursi in consumi elettrici superiori al necessario, mentre un sottodimensionamento può rendere insufficiente il comfort termico nei periodi più freddi, con conseguente insoddisfazione dell’utente. Nel caso di edifici scarsamente isolati, l’uso esclusivo di pannelli radianti a infrarossi, senza interventi sull’involucro (cappotto, serramenti, ponti termici), rischia di non garantire né comfort né efficienza.

Una seconda criticità riguarda la qualità dell’installazione e della regolazione. I pannelli radianti, per funzionare in modo ottimale, devono essere posizionati con attenzione rispetto alle zone occupate: l’angolo di irraggiamento, l’altezza da terra e l’assenza di ostacoli (arredi massicci, controsoffitti impropri, elementi decorativi) sono variabili decisive. Un’installazione improvvisata può generare zone troppo calde in prossimità del pannello e aree fredde altrove.

Un ulteriore elemento di rischio è connesso ai costi operativi in presenza di tariffe elettriche poco favorevoli o di impianto elettrico non adeguato. L’adozione di pannelli radianti a infrarossi presuppone:

una verifica del quadro elettrico e delle sezioni dei cavi, specie se si intende installare potenze termiche complessive significative;

un’analisi delle tariffe energetiche: in assenza di fotovoltaico o di contratti particolarmente vantaggiosi, il costo per kWh termico potrebbe risultare più elevato rispetto ad alcune soluzioni a gas, specialmente negli edifici molto energivori.

Non pianificare questi aspetti significa rischiare di percepire i pannelli a infrarossi come “costosi da far funzionare”, quando in realtà spesso è il contesto a non essere idoneo o correttamente ottimizzato.

Da ultimo, va menzionato l’aspetto normativo e di sicurezza: installazioni fai-da-te, senza il rispetto delle distanze di sicurezza previste dai manuali dei produttori, senza idonea protezione elettrica o senza messa a terra adeguata, possono generare problemi di affidabilità e, nei casi più gravi, pericoli per le persone. È necessario che l’installazione sia conforme alle normative sull’impiantistica elettrica e che sia accompagnata da dichiarazione di conformità da parte dell’installatore abilitato, quando richiesta.

Opportunità e vantaggi dei pannelli radianti a infrarossi

Se correttamente progettati e inseriti nel contesto giusto, i pannelli radianti a infrarossi offrono una serie di benefici sia dal punto di vista del comfort, sia sotto il profilo economico ed energetico.

In primo luogo, la sensazione di calore è spesso percepita come più naturale e omogenea. Il fatto di riscaldare direttamente superfici e persone riduce i fenomeni di stratificazione dell’aria: meno aria calda che sale al soffitto, meno freddo a livello piedi, meno correnti convettive. Questo può tradursi in un ambiente più piacevole, soprattutto in locali con soffitti alti, vetrate ampie o spazi aperti.

In secondo luogo, la rapidità di risposta rappresenta un vantaggio pratico notevole. Mentre un impianto a radiatori o a pavimento richiede un certo tempo per portare in temperatura l’acqua o la massa radiante, un pannello a infrarossi raggiunge la piena potenza in tempi brevi, consentendo di ottenere comfort percepito quasi immediatamente in area irradiata. Questo è particolarmente utile in ambienti utilizzati a intermittenza (sale riunioni, studi professionali, locali di passaggio).

Dal punto di vista dell’integrazione con le energie rinnovabili, il riscaldamento elettrico radiante consente una sinergia diretta con la produzione fotovoltaica: l’energia generata sul tetto o nelle vicinanze può essere utilizzata per alimentare i pannelli, riducendo la quota di energia prelevata dalla rete. In scenari ben dimensionati, con sistemi di gestione intelligente dei carichi, è possibile massimizzare l’autoconsumo e migliorare il bilancio economico complessivo dell’investimento.

Un altro elemento spesso sottovalutato riguarda la qualità dell’aria interna. Sistemi che si basano in larga misura sulla convezione possono accentuare il movimento di polveri e allergeni, mentre l’irraggiamento diretto dei pannelli a infrarossi riduce la necessità di forti correnti d’aria per distribuire il calore. Questo aspetto è rilevante per soggetti allergici e per ambienti che richiedono un controllo più attento della qualità dell’aria interna.

Infine, i pannelli radianti offrono una grande flessibilità architettonica: possono essere integrati a soffitto, a parete, talvolta mascherati come elementi decorativi o specchi riscaldanti, senza ingombrare il pavimento e senza vincolare la disposizione degli arredi come accade con i termosifoni tradizionali. Ciò è particolarmente apprezzato in ristrutturazioni di pregio, in hotel e strutture ricettive che devono coniugare funzionalità ed estetica.

Profili normativi, incentivi e quadro regolatorio

Il quadro normativo che riguarda i sistemi di riscaldamento con pannelli radianti a infrarossi si inserisce all’interno delle regole generali sull’efficienza energetica degli edifici, sull’impiantistica elettrica e sulle prestazioni minime richieste per gli impianti termici.

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante, le normative nazionali che recepiscono la direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici stabiliscono requisiti di fabbisogno energetico massimo e di quota di rinnovabili. In questo contesto, i pannelli radianti a infrarossi, essendo alimentati elettricamente, devono essere valutati in un bilancio complessivo che considera anche l’apporto di fotovoltaico o altre fonti rinnovabili, oltre all’isolamento dell’involucro.

Sotto il profilo della sicurezza elettrica, l’installazione deve rispettare le norme tecniche vigenti in materia di impianti utilizzatori, compresi i requisiti specifici per gli ambienti umidi (bagni, cucine, spa), con distanze minime da vasche e docce, gradi di protezione IP adeguati, sezioni di cavo idonee e dispositivi di protezione differenziale.

Per quanto riguarda gli incentivi, negli ultimi anni in Italia diverse misure di supporto alla riqualificazione energetica (come il cosiddetto ecobonus in diverse percentuali nei vari periodi) hanno considerato tra gli interventi agevolabili l’installazione di sistemi impiantistici più efficienti, inclusi in alcuni casi i sistemi radianti elettrici se inseriti in un più ampio intervento di riqualificazione dell’edificio. La disponibilità e le condizioni degli incentivi variano nel tempo in funzione delle leggi di bilancio e dei decreti attuativi: è quindi necessario verificare, al momento della decisione, il quadro aggiornato presso il proprio consulente fiscale o un tecnico abilitato.

Un ulteriore elemento regolatorio riguarda il ruolo dei sistemi di controllo e termoregolazione. Le norme e le linee guida sul contenimento dei consumi energetici richiedono sempre più spesso la presenza di termostati evoluti, programmazione oraria, suddivisione in zone termiche indipendenti, in modo da evitare sprechi e consentire una regolazione fine degli ambienti. I pannelli radianti a infrarossi, grazie alla loro natura modulare, si prestano bene a essere inseriti in questi sistemi di gestione intelligente del clima interno.

Indicazioni operative: come scegliere e progettare un sistema a pannelli radianti a infrarossi

La corretta adozione dei pannelli radianti a infrarossi richiede un approccio metodico, che parte da un’analisi dell’edificio e delle esigenze d’uso, per arrivare poi alla scelta dei prodotti e alla definizione della modalità di esercizio.

Un percorso tipico può articolarsi in alcune fasi logiche.

1. Analisi dell’involucro e del profilo di utilizzo

Prima ancora di decidere la tecnologia, è fondamentale conoscere il livello di isolamento termico dell’edificio: materiali delle pareti, tipo di serramenti, presenza o meno di ponti termici, esposizione solare, eventuale coibentazione di coperture e solai. Un edificio ben isolato richiede meno potenza termica installata e si presta in modo ideale a sistemi radianti elettrici.

In parallelo, occorre definire il profilo di utilizzo: ambienti occupati in modo continuativo o saltuario, orari di presenza, numero di persone, eventuali carichi interni (apparecchiature, illuminazione). Questo consente di valutare quanto sia importante la rapidità di risposta dei pannelli e quanto sia possibile sfruttare la programmazione oraria o i sensori di presenza.

2. Dimensionamento della potenza e scelta della tipologia di pannello

Sulla base delle dispersioni termiche stimate e del livello di comfort desiderato, si procede al calcolo della potenza necessaria per ciascun ambiente. In generale, per locali residenziali mediamente isolati, i valori indicativi di potenza specifica variano, ma una progettazione attenta si basa sempre su calcoli termotecnici piuttosto che su semplici regole empiriche. Negli edifici efficienti, la potenza per metro quadrato può essere notevolmente ridotta.

Nella scelta dei pannelli, occorre considerare:

modalità di installazione (soffitto, parete, struttura sospesa): a soffitto si ottiene spesso una distribuzione più uniforme dell’irraggiamento, a parete si possono valorizzare soluzioni estetiche particolari;

temperatura superficiale: pannelli a temperatura moderata per comfort continuo, sistemi a temperatura più elevata per riscaldamento mirato o industriale;

finiture e integrazione architettonica: pannelli bianchi, pannelli a specchio, versioni personalizzate per ambienti di rappresentanza o commerciali.

3. Integrazione con impianto elettrico e sistemi di controllo

Una volta definita la potenza complessiva, è necessario verificare la disponibilità di potenza elettrica del contatore e la capacità dell’impianto esistente di sopportare i nuovi carichi. In molti casi, una ripartizione su più linee dedicate, con protezioni differenziali adeguate, è la soluzione più corretta. Nei condomini o nelle strutture complesse, è importante coordinare le scelte con l’amministratore e con il progettista impiantista.

La termoregolazione è un elemento chiave: termostati ambiente, cronotermostati programmabili, sistemi di controllo domotico connessi consentono di adattare il funzionamento dei pannelli agli effettivi bisogni. La possibilità di modulare la potenza e di impostare temperature diverse per zona (ad esempio, più caldo nei bagni al mattino, meno nei corridoi) rappresenta un fattore determinante per contenere i consumi.

4. Valutazione economica ed energetica complessiva

Infine, è opportuno effettuare una valutazione complessiva dei costi e dei benefici. Da un lato, i pannelli radianti a infrarossi hanno in genere costi di installazione inferiori rispetto a impianti complessi con distribuzione idronica, soprattutto in ristrutturazioni dove sarebbe necessario rompere pavimenti o intervenire pesantemente sulla struttura esistente. Dall’altro lato, il costo dell’energia elettrica deve essere confrontato con il costo delle altre fonti disponibili, considerando però anche i rendimenti complessivi e l’eventuale presenza di impianti fotovoltaici.

Un’analisi corretta considera non solo il costo di esercizio immediato, ma il ciclo di vita dell’impianto, la manutenzione (tendenzialmente molto ridotta per i pannelli radianti), la durata prevista e l’eventuale incremento di valore dell’immobile grazie a un sistema di climatizzazione moderno, efficiente e facilmente controllabile.

FAQ: domande frequenti sui pannelli radianti a infrarossi

I pannelli radianti a infrarossi consumano più di una caldaia a gas?

Dipende dal contesto. In un edificio ben isolato e con un impianto fotovoltaico, il costo di esercizio dei pannelli a infrarossi può essere competitivo rispetto a una caldaia a gas, considerando anche i rendimenti e le perdite di distribuzione dell’impianto idronico. In edifici molto energivori, con tariffe elettriche elevate e senza rinnovabili, la caldaia a gas può risultare ancora più economica nei costi puramente operativi. È essenziale un confronto basato sui dati specifici di ogni caso.

I pannelli a infrarossi sono sicuri per la salute?

Sì, i pannelli radianti per uso civile operano nel campo degli infrarossi lontani (IR-C), una forma di radiazione termica non ionizzante, analoga a quella emessa dal corpo umano e da molte altre sorgenti di calore naturali. I prodotti conformi alle normative di riferimento rispettano limiti di temperatura superficiale e di emissione che li rendono sicuri per l’uso continuativo in ambienti abitati.

Possono sostituire completamente il riscaldamento tradizionale?

In molti casi sì, soprattutto in edifici ben isolati o in appartamenti di dimensioni contenute, ma la risposta dipende dal clima locale, dalle caratteristiche dell’involucro e dalle abitudini di utilizzo. In alcuni contesti, i pannelli radianti a infrarossi rappresentano la soluzione principale di riscaldamento; in altri sono più efficaci come integrazione mirata a un impianto esistente, migliorando il comfort in specifiche zone difficili da climatizzare.

Conclusioni: verso un comfort più intelligente e sostenibile

I pannelli radianti a infrarossi offrono una modalità di riscaldamento coerente con la direzione intrapresa dal sistema energetico: maggiore elettrificazione, migliore efficienza, integrazione con le rinnovabili, controllo puntuale dei consumi. Non sono la soluzione universale per tutti gli edifici e per tutti i contesti, ma rappresentano uno strumento potente nelle mani di chi progetta o riqualifica spazi abitativi, professionali e commerciali.

Per cittadini, professionisti e piccole imprese, la scelta di adottare questa tecnologia dovrebbe passare da una valutazione tecnica e strategica: analisi dell’involucro, dei profili di utilizzo, delle tariffe energetiche, delle opportunità di integrazione con fotovoltaico e sistemi di controllo evoluti. Solo così è possibile trasformare il “comfort elettrico che riscalda in modo più diretto” in un vantaggio concreto, misurabile e duraturo, in termini di benessere, sostenibilità e gestione intelligente delle risorse energetiche.

Per identificare la configurazione più adatta al proprio caso, è consigliabile confrontarsi con tecnici qualificati e con aziende specializzate che possano analizzare edificio, impianti esistenti e obiettivi di comfort, così da valutare se, dove e come i pannelli radianti a infrarossi possano diventare il cuore di un sistema di riscaldamento moderno ed efficiente o una componente strategica di un impianto ibrido ben progettato.











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