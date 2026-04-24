Il Papa: la Guinea Equatoriale ha fame di futuro, di pace e di fraternità

C’è un’immagine che resta impressa più delle altre: quella di migliaia di fedeli che accolgono il Papa tra bandiere bianco-gialle e canti festosi davanti alla cattedrale dell’Immacolata Concezione di Mongomo, in Guinea Equatoriale. Ma dietro l’entusiasmo, il messaggio di Léon XIV è tutt’altro che celebrativo. È diretto, esigente, quasi scomodo: questo Paese “ha fame di futuro”, e non di un futuro qualsiasi, ma di uno capace di generare “giustizia, pace e fraternità”.

Durante la Messa del 22 aprile, nel cuore del suo viaggio apostolico africano, il Pontefice ha tracciato una linea netta tra speranza e responsabilità. Il futuro, ha spiegato, non è qualcosa da attendere passivamente, ma una realtà da costruire concretamente: “un avvenire che proprio noi, con la grazia di Dio, siamo chiamati a edificare”. Parole che suonano come un invito, ma anche come un richiamo a non restare spettatori.

L’omelia, pronunciata in spagnolo sotto le volte neogotiche della cattedrale, si è intrecciata con le letture degli Atti degli Apostoli e del Vangelo di Giovanni, ricordando che l’annuncio del Vangelo può comportare difficoltà e perfino persecuzioni. Eppure, ha sottolineato il Papa, Cristo continua a farsi presente, “saziando la nostra fame con il pane della vita”. Una fame che oggi, però, assume anche un significato sociale: desiderio di dignità, di equità, di prospettive reali.

Ed è proprio su questo terreno che il discorso si fa più concreto. La Guinea Equatoriale è un Paese ricco di risorse naturali, in particolare petrolio e gas. Una ricchezza che, nelle parole del Papa, dovrebbe essere “una benedizione per tutti” e non un privilegio per pochi. Da qui l’appello a superare le “disuguaglianze tra privilegiati e svantaggiati”, lavorando per il bene comune e non per interessi particolari.

Il richiamo è chiaro: senza giustizia sociale, non c’è pace duratura. E senza responsabilità condivisa, non c’è sviluppo autentico.

In questo contesto, Léon XIV ha rilanciato il ruolo dei cristiani come protagonisti attivi della società. “Diventare apostoli di carità e testimoni di una nuova umanità” non è uno slogan, ma una missione concreta che coinvolge tutti i battezzati. Una fede che resta confinata nelle liturgie, ha lasciato intendere, rischia di diventare sterile se non si traduce in impegno quotidiano verso gli altri.

Non a caso, il Papa ha voluto rendere omaggio ai 170 anni di evangelizzazione del Paese, ricordando il lavoro di missionari, sacerdoti, catechisti e laici. Un’eredità che oggi deve essere raccolta e rilanciata: non più solo ricevere, ma diventare a propria volta “missionari”, come già intuiva Paolo VI nel 1969.

Ma il passaggio più forte dell’omelia è arrivato quando lo sguardo si è posato sui più fragili. Poveri, famiglie in difficoltà, carcerati: categorie spesso invisibili, ma centrali nel discorso del Pontefice. In particolare, il riferimento ai detenuti, “spesso costretti a vivere in condizioni igieniche e sanitarie preoccupanti”, rompe ogni retorica e riporta la questione della dignità umana al centro della scena.

Non è un dettaglio. È una scelta precisa. Perché una società si misura proprio da come tratta chi è più vulnerabile.

Il messaggio si è poi allargato alla dimensione comunitaria e istituzionale. Nella preghiera dei fedeli, l’assemblea ha invocato sostegno per religiosi e religiose impegnati negli ospedali, nelle scuole e nelle carceri, ma anche coraggio per i governanti, affinché operino davvero per la pace e lo sviluppo. Un passaggio che assume un valore politico, pur restando nel linguaggio della fede.

La giornata ha avuto anche un momento simbolico: la benedizione della prima pietra di una nuova cattedrale, segno visibile di un cammino che continua. “È un giorno benedetto dal Signore”, ha detto il Papa, affidando non solo un edificio, ma un’intera comunità a un futuro ancora da costruire.

A chiudere, le parole del vescovo di Mongomo, monsignor Juan Domingo-Beka Esono Ayang, hanno offerto una chiave di lettura concreta: la Chiesa non si limita all’evangelizzazione, ma contribuisce allo sviluppo culturale, morale e sociale del Paese, attraverso scuole, assistenza sanitaria e opere caritative. Un impegno che trova eco nella costituzione Gaudium et spes, dove le gioie e le sofferenze del popolo diventano anche quelle della Chiesa.

Infine, uno sguardo al futuro, non solo spirituale ma anche tecnologico. Con l’inaugurazione della scuola tecnologica dedicata a Papa Francesco, Léon XIV ha sottolineato come anche l’innovazione possa diventare strumento di educazione, dialogo e pace.

Il punto, però, resta uno.

La Guinea Equatoriale ha fame. Fame di futuro, certo. Ma anche di giustizia, di equità, di dignità. E, come ha lasciato intendere il Papa, nessuna ricchezza naturale potrà mai colmare questo bisogno se non sarà accompagnata da una scelta collettiva di responsabilità.

Perché la speranza, da sola, non basta. Va costruita. Ogni giorno.