Léon XIV à Bata: la famille, rempart d’espérance dans un monde fragilisé

Dans la chaleur d’une soirée africaine, au stade de Bata, quelque chose de plus profond qu’un simple rassemblement s’est joué. Une rencontre où la foi, la culture et les espérances d’une jeunesse se sont entremêlées, donnant corps à une vision du monde qui refuse le fatalisme. Face aux jeunes et aux familles de Guinée équatoriale, le pape Léon XIV a tracé une ligne claire: dans un monde souvent traversé par les fractures, la famille demeure un point d’ancrage essentiel, un lieu où se construit l’avenir.

Dès les premiers instants, l’atmosphère était marquée par la joie. Accueilli avec ferveur, le Souverain pontife a repris la devise de son voyage – Le Christ, lumière de la Guinée équatoriale, vers un avenir d’espérance – pour en faire une clé de lecture du moment présent. «La lumière la plus éclatante, ici, est celle de vos yeux, de vos visages, de vos sourires», a-t-il souligné, dans une image simple mais puissante, presque politique dans sa portée: ce ne sont pas les structures qui sauvent une société, mais les personnes qui la composent.

Le spectacle culturel qui a suivi n’était pas un simple interlude folklorique. Il a incarné, aux yeux du Pape, une vérité profonde: l’unité ne gomme pas les différences, elle les harmonise. Les danses, les costumes, les objets du quotidien – du filet au bateau, du bâton à l’instrument de musique – racontaient une identité vivante, faite de service, d’accueil et de confiance. Autant de valeurs que Léon XIV a invité les jeunes à «embrasser dans la foi», non comme un héritage figé, mais comme une force dynamique capable de structurer l’avenir.

Dans ce contexte, le rappel des paroles de Jean-Paul II n’avait rien d’anodin. «Donnez toujours l’exemple de la concorde […] du respect effectif des droits de chaque citoyen», disait-il déjà en 1982. Plus de quarante ans plus tard, ces mots résonnent avec une actualité troublante. Car derrière les discours sur le progrès, les tensions sociales, les fractures économiques et les violences – parfois silencieuses, parfois criantes – continuent de fragiliser les sociétés.

C’est précisément là que la parole du Pape prend une dimension critique. En évoquant la famille, il ne se contente pas d’un discours moral. Il propose une réponse structurelle. S’appuyant sur François et son exhortation Amoris laetitia, il rappelle que le couple «est la véritable “sculpture” vivante […] capable de manifester le Dieu créateur». Une image forte, presque dérangeante dans un monde qui tend à relativiser les liens durables.

Les témoignages entendus au cours de la soirée ont donné chair à ces paroles. Celui d’Alicia, jeune travailleuse, a mis en lumière une réalité souvent ignorée: la dignité passe aussi par le travail quotidien. «Être chrétienne signifie […] travailler avec dignité et traiter tout le monde avec respect», a-t-elle affirmé, évoquant sans détour le défi d’être femme dans le monde professionnel. Une phrase simple, mais qui renvoie à des déséquilibres encore bien présents.

Le témoignage du séminariste Francisco Martín a ouvert une autre perspective: celle du courage de dire oui. «S’en remettre à la volonté de Dieu apporte de la joie et une profonde sérénité», a résumé le Pape, invitant les jeunes à ne pas craindre l’engagement, qu’il soit sacerdotal ou autrement radical.

Mais c’est sans doute en parlant du couple et de la famille que Léon XIV a livré le cœur de son message. En évoquant Purificación et son époux Jaime Antonio, il a insisté sur une évidence trop souvent oubliée: «être époux et parents est une mission passionnante». Non pas une contrainte, mais une vocation. Non pas un modèle dépassé, mais un chantier ouvert. La famille, a-t-il expliqué, est ce «terreau fertile» où grandit l’être humain, où s’apprennent la responsabilité, l’amour et le respect.

Dans un passage particulièrement fort, le témoignage du jeune Víctor Antonio a introduit une note plus grave. Son histoire, marquée par des fragilités et des choix difficiles, a rappelé que la vie ne va pas de soi. «Accueillir la vie exige de l’amour, de l’engagement et de l’attention», a commenté le Pape. Et dans cette phrase, il y a toute une vision du monde: une société qui protège les plus vulnérables est une société qui se sauve elle-même.

Le message final du Pape n’était ni naïf ni abstrait. Il a proposé «une résolution ferme, un engagement joyeux», invitant chacun à devenir acteur d’un avenir différent. «La lumière de la charité […] peut vraiment transformer le monde», a-t-il affirmé, élargissant le regard bien au-delà des frontières africaines.

Ce discours, au fond, pose une question dérangeante: que reste-t-il d’une société lorsque la famille se fragilise? Et inversement, que peut devenir une communauté qui choisit de la renforcer?

À Bata, le temps d’une soirée, la réponse a pris la forme de visages, de chants et de paroles. Une réponse fragile, sans doute. Mais profondément humaine. Et, peut-être, plus actuelle que jamais.