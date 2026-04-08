Veglia per la pace, la CEI raccoglie l'invito di Leone XIV

Le Chiese in Italia aderiscono al pressante appello del Pontefice a implorare da Cristo Risorto il dono della riconciliazione. Così la Conferenza Episcopale Italiana, annunciando la propria partecipazione alla veglia per la pace indetta da Papa Leone XIV per sabato 11 aprile, nella Basilica Vaticana.

"Noi cristiani sappiamo che è possibile sperare contro ogni speranza, nonostante la morte che vediamo presente – come ci ha ricordato il Papa – nella violenza, nelle ferite del mondo, nel grido di dolore che si leva da ogni parte per i soprusi che schiacciano i più deboli, per l’idolatria del profitto che saccheggia le risorse della terra, per la violenza della guerra che uccide e distrugge", ha detto il Cardinale Zuppi, Presidente della CEI.

"Invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose e tutto il popolo dei credenti - ha aggiunto il porporato - a partecipare alla veglia presieduta dal Papa o a raccogliersi in preghiera nelle comunità locali: fermiamo il vortice del dolore, della sofferenza e della devastazione, diciamo il nostro ‘no’ alla guerra, non abituiamoci all’orrore".