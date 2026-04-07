Regina Caeli: la Pâque du Christ redonne une voix à l'espérance

Jean-Paul Kamba, SJ – VN

D’un même événement: le tombeau vide relaté dans l’évangile de ce lundi de Pâques, l’évêque de Rome note deux interprétations radicalement opposées. D'un côté, les femmes, premières messagères de la joie, qui rencontrent le Ressuscité. De l'autre, les gardes, corrompus par le Sanhédrin, pour propager la thèse du vol du cadavre. «L’une est source de vie nouvelle et éternelle, l’autre de mort certaine et définitive». Ce contraste, souligne-t-il, n'est pas seulement historique; il nous caractérise encore aujourd’hui et questionne notre propre honnêteté et la valeur de notre témoignage dans un monde où la vérité est «occulté par les fake news, … c’est-à-dire par des mensonges, des insinuations et des accusations sans fondement». Face aux obstacles de la désinformation qui brouillent les consciences, le Souverain pontife rappelle que la vérité chrétienne «ne reste pas cachée», mais se manifeste comme une force vivante qui vient illuminer les ténèbres.

Aussi, poursuit-il, l'appel du Christ exhorte au courage de l’annonce de la bonne nouvelle: «N'ayez pas peur ! Allez annoncer». Annoncer la Pâque, dit Léon XIV, c’est affirmer que le Christ est lui-même la Bonne Nouvelle à témoigner au monde: la Pâque du Seigneur est notre Pâque, la Pâque de l’humanité, car cet homme, qui est mort pour nous, est le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour nous. Tout comme le Ressuscité, toujours vivant et présent, libère le passé d’une fin destructrice, de même l’annonce pascale rachète notre avenir du tombeau».

En fêtant le jour nouveau que le Seigneur a fait pour nous, indique le Saint Père, la liturgie célèbre l’entrée de toute la création dans le temps du salut où «le désespoir de la mort est supprimé pour toujours, au nom de Jésus». Le message pascal, explique-t-il , possède une dimension profondément sociale et humaine. Il doit rejoindre en priorité ceux que la méchanceté et la violence cherchent à faire taire: «Je pense aux peuples tourmentés par la guerre, aux chrétiens persécutés à cause de leur foi, aux enfants privés d'éducation».

Dans ces conditions, souligne le Pape, annoncer, en paroles et en actes, la Pâque du Christ, «c'est redonner une voix à l'espérance, qui serait autrement étouffée entre les mains des violents». La Bonne Nouvelle proclamée dans le monde agit, dès lors, comme un phare dans les zones de conflit et d'injustice.

Le Souverain pontife conclu sa méditation en faisant mémoire du Pape François «qui a rendu sa vie au Seigneur» le lundi de Pâques de l’année dernière. «Alors que nous faisons mémoire de son grand témoignage de foi et d’amour, prions ensemble la Vierge Marie, Siège de la sagesse, afin que nous puissions devenir des annonciateurs toujours plus lumineux de la vérité», a déclaré Léon XIV.