La borsa iconica di Peserico

Unisce estetica e funzionalità in un perfetto equilibrio di eleganza senza tempo. Si chiama Itinera ed è la nuova, iconica borsa di Peserico, una dei brand più conosciuti dell’alta moda.

E’ stata presentata, qualche giorno fa, in via della Spiga, a Milano, nella boutique del brand scatenando, sin da subito, molto interesse da parte della clientela. Una borsa che conferma la volontà di Confezioni Peserico (sede a Cronedo Vicentino, in Veneto) di voler ampliare la rosa dei suoi accessori, principalmente nelle borse e nelle calzature, per ottenere un total look capace di dare ancor più visibilità e forza al brand.

Ma l’attenzione dell’azienda rimane sempre concentrata sul retail (dispone attualmente di ben 66 store in varie parti del mondo, in gestione diretta, in franchising e partnership. Negli ultimi due mesi ha dato vita al primo monomarca per l’uomo a Forte dei Marmi accanto a quello già operativo per la donna e poi un altro a Cannes e per entrambe le collezioni a Torino, Zurigo e Berlino.

L’attenzione è ora puntata su Miami, San Francisco e Capri dove verranno aperti altri store cui, subito dopo l’estate, seguirà il monobrand di Doha, in Qatar.