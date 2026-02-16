Almanach de mardi 17 fevrier saint Alexis

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO

Martedì 17 febbraio

Vescovado – pomeriggio: Udienze.

Mercoledì 18 febbraio

Cattedrale – ore 18.00: S. Messa del Mercoledì delle Ceneri.

Giovedì 19 febbraio

Vescovado – mattino: Udienze.

Chiesa e casa parrocchiale di Champdepraz – ore 18.00: S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale Champdepraz, Montjovet e Saint-Germain.

Venerdì 20 febbraio

Vescovado – mattino: Udienze.

Chiesa e casa parrocchiale di Pollein – ore 18.00: S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale Charvensod e Pollein.

Sabato 21 febbraio

Aosta, Convento San Giuseppe – ore 9.30–12.00: Ritiro di Quaresima con i Consacrati.

Vescovado – ore 15.30–17.30: Formazione con l’Ordo Virginum.

Domenica 22 febbraio

Palazzo regionale – ore 17.00: Partecipazione alla Fête de la Vallée d’Aoste.

Lunedì 23 febbraio

Ore 9.00–13.00: Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Aosta, Istituto Don Bosco – ore 20.45: S. Messa nell’anniversario della morte di don Luigi Giussani con la Fraternità di Comunione e Liberazione.

Martedì 24 febbraio

Ore 9.00–13.00: Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto.

Casa parrocchiale di Saint-Marcel – ore 19.00: Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano.

Mercoledì 25 febbraio

Aosta, Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo – ore 18.00: S. Messa per la Iª Stazione quaresimale cittadina.

Giovedì 26 febbraio

Vescovado – mattino: Udienze.

Chiesa parrocchiale e Oratorio di Donnas – ore 18.30: S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin e Vert.

Venerdì 27 febbraio

Vescovado – mattino: Udienze.

Seminario – ore 18.00: Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali.

Sabato 28 febbraio

Oratorio, chiesa e salone La Salle e Morgex – ore 16.00: Incontro con l’Oratorio, Assemblea dei Collaboratori, S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale Derby, La Salle e Morgex.

La Chiesa celebra Sant' Alessio Falconieri Fondatore

Della famiglia dei Falconieri, zio di Santa Giuliana, Sant’Alessio fu esempio fulgido di umiltà e purezza. La sua vita fu una continua lode a Dio. Amava andare per la questua, impegnandosi specialmente a sostenere i suoi frati mandati a studiare alla Sorbona di Parigi. Morì all’età di 110 anni il 17 febbraio 1310. Clemente XI il 1° dicembre 1717 confermò il suo culto, poi Leone XIII lo ha canonizzato insieme agli altri 6 Fondatori il 15 gennaio 1888. L’ultima edizione del Martirologio Romano prima del Concilio Vaticano II ricordava San’Alessio Falconieri Confessore al 17 febbraio. Oggi la festa comune dei Sette Fondatori è al 17 febbraio nella forma ordinaria del rito romano ed il 12 dello stesso mese nella forma extraordinaria

Il sole sorge alle ore 7,43 e tramonta alle ore 17,46

«Una società è sana e progredita solo quando tutela la sacralità della vita umana e si adopera attivamente per promuoverla» (Papa Leone XIV)

Questa frase di papa Leone XIV richiama una verità scomoda ma fondamentale: il progresso non si misura solo in crescita economica o innovazione tecnologica, ma nella capacità di una società di proteggere la vita umana in ogni sua fase. Senza questo fondamento, ogni presunto avanzamento rischia di essere solo una maschera, dietro cui si nascondono esclusione, scarto e disuguaglianze. Tutelare la vita non è un principio astratto, ma un impegno concreto che interpella le scelte politiche, sociali e culturali di ogni comunità.