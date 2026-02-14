ÉVANGILE DE DIMANCHE: JÉSUS RESTAURE LE LABORATOIRE DE NOTRE CONSCIENCE

"Pour toi, Seigneur, dont l’œil voit à nu l’abîme de l’humaine conscience, qu’y aurait-il de caché en moi, quand même je ne voudrais à ta gloire le confesser?" (Conf. X, 2).

Avec cette interrogation de saint Augustin qui introduit notre méditation, seul Jésus qui connaît "le fond sans fond" du coeur de l'homme peut venir à notre aide pour nous restaurer. Restaurer notre laboratoire, c'est oxygéner notre conscience, mettre de l'ordre dans la chambre de la liberté, évangéliser notre coeur pour aimer le prochain et célébrer "le sacrement du frère" selon l'expression de Hans Urs von Balthasar.

"Si Jésus ne vient pas conquérir notre coeur, notre travail est sans fruit" (Mons. Nazzareno Marconi).

1. JÉSUS RÉFORME NOTRE COEUR

"Vous avez entendu, moi je vous dis."

Le discours de Jésus de ce sixième dimanche est inséparable des béatitudes et du symbolisme du sel et de la lumière. Son enseignement est présenté d'une manière antithétique, en invitant ses disciples à dépasser l'équité rétributive, la logique du mérite, du compromis, et le soin de l'apparence qui caractérise la justice des scribes et pharisiens.

Jésus libère ses disciples de la corruption du coeur qui expose l'homme à la "banalité du mal", d'après Simone Weil, en vue de s'ouvrir à la loi de la miséricorde qui dépasse la justice vindicative. Il fait ainsi une restauration de notre laboratoire intérieur, où se prennent les grandes décisions qui peuvent nuire à nos rapports interpersonnels.

Que sert une religion d'ostentation quand "sur les lèvres on bénit et au fond du coeur on maudit un frère" (Ps 61,5)? La restauration du laboratoire intérieur nous purifie de toute hypocrisie, en nous ouvrant au pardon et à la réconciliation. Jésus nous restaure en purifiant notre moi égoïste afin de nous laisser guider par l'Esprit Saint pour faire le bien et accomplir la volonté du Père.

Comme l'or est purifié par le feu, le coeur de l'homme est transformé par le feu de son amour et passe de la dureté à l'humilité, de l'intransigeance à l'obéissance, de la violence à la compassion.

2. LE DÉPASSEMENT N'EST PAS LE MÉPRIS DE LA TRADITION

Dans ce discours-programme, Jésus ne démolit pas, mais perfectionne, car il se reconnaît fils de son peuple. Ses disciples sont appelés à respecter la tradition des anciens fondée sur la Torah, que Dieu donne à Moïse sur le mont Sinaï comme pédagogie pour un cheminement vers la loi nouvelle qui s'accomplira avec le Christ lui-même.

Son disciple est invité à faire le "jeu du qui perd-gagne" selon le roman spirituel de John Henry Newman (1848). Il s'agit d'une invitation à dépasser la morale des pharisiens pour une conversion authentique.

Si notre laboratoire intérieur n'est pas rétabli, la vie tombe dans la confusion entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, le vrai et le faux. Nos sens extérieurs reflètent nos intentions secrètes. L'oeil mauvais (ophtalmos poneros), qui regarde pour accuser ou offenser un frère, n'est que l'instrument de l'oeil mauvais du coeur.

Le "qui perd-gagne" consiste à renoncer au plaisir de faire le mal pour être candidat au royaume des cieux réservé aux justes. Jésus dit:

"Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande."

Il ne s'agit pas d'un mouvement physique, mais d'un acte de réconciliation intérieure. Celui qui est offensé accepte de perdre son instinct de vengeance pour devenir initiateur de paix.

3. LA RADICALITÉ DE LA LOI DU CHRIST

Dans la nouvelle loi du Christ, l'homicide n'est pas seulement physique. On peut tuer un frère avec des paroles ou des gestes malveillants. La violence psychologique invisible peut causer autant de dommages que la violence physique.

La lettre de saint Jean nous dit: "Qui n'aime pas son frère est un homicide" (1Jn 3,15). Le mal moral – injustice, intempérance, luxure, envie, colère – ne vient pas de l'extérieur, mais des penchants du coeur.

Saint Augustin synthétisait cette gravité du coeur par la formule célèbre: "Amor meus, pondus meum" (mon amour est mon poids). La sagesse burundaise traduit: "L'arbre tombe là où il est penché" (igiti kigwa aho gihengamiye). Les vices ou vertus ne sont ni raciaux, ni culturels, ni déterministes. Chacun est responsable de ses actes.

Comme le rappelle la première lecture, "le Seigneur n'a commandé à personne d'être impie". Certains volent pour apaiser leur faim et cela devient un cas pénal, tandis que d'autres pillent les greniers publics et sont considérés comme sauveurs dans un système de justice sans coeur. Celui qui scrute nos coeurs nous dit: "Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux."

4. PRIÈRE DE CONFIANCE ET COHÉRENCE

Donne-nous, Seigneur, la sagesse assise près de Toi, pour que notre laboratoire intérieur soit réformé selon ton plan d'amour.

Libère-nous de l'esprit d'hypocrisie et d'idolâtrie pour ne suivre que Toi.

"Une fois soudé à toi de tout mon être, il n’y aura plus pour moi douleur et labeur et ma vie sera, toute pleine de toi, la vie… Plein de toi, je ne le suis pas; aussi mon être me pèse… Ah! le pauvre être que je suis! Aie pitié de moi, Seigneur. Voici mes plaies que je ne cache point : tu es médecin, je suis malade; tu es miséricordieux, j’ai de la misère" (Conf. X, 27-28).

Passe ta journée pleine de Dieu, frère et sœur. Bon dimanche.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère, Abbé Ferdinand Nindorera