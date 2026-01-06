VANGELO DELL'EPIFANIA: Una luce per tutti i popoli

I Magi d'Oriente mi hanno sempre affascinato. Fin da piccolo li immaginavo in groppa ai loro cammelli, con il naso in su, verso il cielo, lasciandosi guidare dalla stella per arrivare fino a Betlemme. A volte ho pensato che forse siano rimasti un po' delusi: tanta strada, tanti sacrifici, tanto tempo per vedere un neonato in una stalla? Si aspettavano un re e si trovano davanti un bimbo povero, adagiato nella mangiatoia. Ma i Magi non fanno una piega: si inginocchiano, lo adorano e gli offrono i loro doni.

Contemplando questa scena evangelica con un po' di attenzione, possiamo intuire che l'Epifania è una festa dal sapore missionario. L'arrivo dei Magi alla grotta di Betlemme spalanca l'annuncio della Buona Notizia a tutti i popoli della terra.

L'evangelista Matteo, fin dalle prime pagine del suo racconto, chiarisce che Gesù è nato per tutti, nessuno escluso. Anzi, sembra quasi che i più vicini, quelli che - teoricamente - avevano tutte le carte in regola per riconoscere il Messia, in realtà non si accorgano di nulla. La loro unica preoccupazione è conservare il potere, il privilegio e il dominio. E, purtroppo, lo fanno nella maniera più terribile: uccidendo una schiera di bambini innocenti. Mentre i Magi d'Oriente, stranieri e pagani, si mettono in cammino seguendo una stella per adorare il Re dei Giudei. Matteo presenta abilmente il contrasto tra le tenebre che avvolgono i capi dei Giudei e la luce che guida e accompagna i Magi venuti dai confini della terra. Sembra quasi che il cammino iniziato con Abramo trovi nei Magi il suo più luminoso compimento.

Quel bimbo avvolto in fasce è la terra promessa per tutti i pellegrini e cercatori di verità e di libertà. Quel bimbo deposto nel legno della mangiatoia è la luce che illumina e accompagna tutti coloro che portano il peso del legno della croce. Quel bimbo nato profugo sotto una dominazione straniera è la speranza di tutti i rifugiati, perseguitati e oppressi della storia.