CVA SpA e Cervino SpA insieme per la mobilità elettrica ai piedi del Cervino

La VDA compie un nuovo passo verso un futuro di mobilità sostenibile con l’attivazione di un innovativo hub di ricarica per veicoli elettrici ai piedi del Cervino, nel piazzale delle Funivie di Breuil-Cervinia.

L’infrastruttura, che si distingue come la più alta d’Europa in media tensione con potenza fino a 150 kW, nasce dalla sinergia tra CVA SpA e Cervino SpA, resa possibile anche grazie al contributo di Plenitude.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di cooperazione tra attori locali e partner nazionali, capace di generare valore condiviso e di favorire la transizione energetica anche in un contesto montano complesso. CVA SpA, partner territoriale strategico di Plenitude per la mobilità elettrica, fornisce l’energia certificata al 100% da Garanzie d’Origine come prodotta da fonti rinnovabili, confermando il proprio impegno a mettere le risorse energetiche locali al servizio della decarbonizzazione dei trasporti. Con questa iniziativa, CVA rafforza la propria missione di accompagnare la comunità valdostana verso lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica.

Plenitude ha curato la realizzazione della cabina di trasformazione e l’installazione di nove colonnine di ricarica Ultrafast, Fast e Quick, che entreranno a far parte del proprio network internazionale di oltre 22.000 punti di ricarica distribuiti in otto Paesi europei. L’intervento amplia così l’accessibilità della mobilità elettrica anche nelle località di alta montagna, rendendo possibile un’esperienza turistica più sostenibile e moderna.

Cervino SpA ha messo a disposizione i terreni e gli stalli di sosta nelle aree di parcheggio completamente ristrutturate, integrando l’infrastruttura di ricarica nell’offerta turistica del comprensorio. L’hub, certificato da Ecomovement, dispone di 18 punti di ricarica, con una potenza massima per singola presa di 150 kW e una potenza totale erogabile in parallelo di 800 kW. Questo primato europeo consente di incrementare i servizi offerti, migliorare la gestione dei flussi e favorire la transizione energetica, valorizzando ulteriormente il territorio.

Giuseppe Argirò, Amministratore Delegato di CVA SpA, ha sottolineato come la mobilità elettrica rappresenti una leva essenziale per il futuro sostenibile della Valle d’Aosta, evidenziando la continuità delle iniziative intraprese per favorire l’elettrificazione dei trasporti, estese di recente anche al trasporto pubblico locale. Federico Maquignaz, presidente di Cervino SpA, ha rimarcato l’importanza dell’infrastruttura quale parte di un più ampio piano di efficientamento e modernizzazione, capace di coniugare innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente.

L’intervento, reso possibile anche grazie alla riqualificazione del parcheggio realizzata da B.G.F. Costruzioni Stradali, segna un traguardo significativo per la Valle d’Aosta e per l’intero arco alpino, ponendo Breuil-Cervinia come punto di riferimento europeo per la mobilità elettrica in alta quota.