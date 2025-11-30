Pensioni di dicembre al via: tutto pronto per l’arrivo della tredicesima

Da domani, con l’aria della domenica che profuma già di attesa e piccole abitudini che si ripetono ogni anno, molti pensionati della Valle d’Aosta inizieranno a prepararsi all’appuntamento più atteso di dicembre: l’arrivo della tredicesima. Poste Italiane ha confermato che da lunedì 1° dicembre le pensioni del mese, comprensive della mensilità aggiuntiva, saranno disponibili in tutti gli uffici postali della regione. Una notizia che segna ufficialmente l’inizio del periodo più intenso – e spesso più caldo – dell’anno, tra regali da preparare, spese di casa da chiudere e qualche desiderio rimasto nel cassetto.

Il pagamento sarà accessibile anche per chi ha scelto l’accredito sul proprio Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution: per loro, niente fila allo sportello, perché basterà utilizzare uno dei 60 ATM Postamat sparsi sul territorio regionale. Una comodità che, negli ultimi anni, molti hanno imparato ad apprezzare. Prelevare in autonomia, a qualsiasi ora, è diventato un piccolo gesto di libertà.

Non manca poi un ulteriore elemento di sicurezza: chi utilizza la Carta di Debito associata a conti o libretti potrà beneficiare gratuitamente di una polizza che copre fino a 700 euro l’anno in caso di furto del contante nelle due ore successive al prelievo, sia allo sportello che al Postamat. Una tutela pensata proprio per chi preferisce muoversi con cautela, soprattutto nei giorni più frenetici.

Poste Italiane suggerisce comunque di distribuire i tempi ed evitare l’assalto del primo giorno: meglio presentarsi in tarda mattinata o nel pomeriggio e, se possibile, scegliere le date successive. Un accorgimento che aiuta tutti, sia chi lavora allo sportello sia chi deve ritirare la pensione senza stress.

L’attesa, insomma, è iniziata. Da lunedì si apre ufficialmente la finestra dei pagamenti, con quella tradizionale combinazione di necessità, serenità e un pizzico di festa che accompagna il mese di dicembre.