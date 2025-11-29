 / CRONACA

CRONACA | 29 novembre 2025, 11:00

Finanziamenti trappola dietro acquisto auto a rate

Da alcuni giorni si presentano negli uffici di Federconsumatori persone che hanno acquistato un’auto, in particolare nel circuito piemontese, scoprendo che il costo finale raddoppia rispetto al valore del veicolo: finanziamenti obbligati, costi nascosti e tassi non corretti

Finanziamenti trappola dietro acquisto auto a rate

Oggi alternative all’acquisto tramite finanziamento spesso non ne vengono proposte e, nel capitale finanziato, finiscono anche voci non dovute: si tratta di pacchetti di polizze e servizi a cui l’acquirente viene, di fatto, obbligato, e che vengono sommati al prezzo dell’auto da finanziare, facendo esplodere gli interessi da pagare e arrivando in alcuni casi a raddoppiare il costo della vettura.

La pratica è però illegale, come hanno stabilito due sentenze del Tribunale di Torino, una di maggio 2024 e l’altra di settembre 2025, che hanno dichiarato che polizze e servizi accessori devono essere scorporati dal capitale finanziato. Così facendo si è dovuto ricalcolare il tasso di interesse applicato al finanziamento, risultato in questo modo superiore alla soglia di usura fissata dalla Banca d’Italia. I consumatori riconosciuti come parte lesa si sono visti restituire quanto versato a titolo di interessi, spese e oneri.

Di questi finanziamenti-trappola, resi ancora più micidiali da una comunicazione spesso opaca da parte dei venditori, si è occupato anche un gruppo di avvocati genovesi, che ha presentato una segnalazione all’Antitrust per pratiche commerciali scorrette. Se l’Autorità garante della concorrenza e del mercato interverrà sanzionando il network di punti vendita, ciò potrebbe dare il via ad azioni legali di risarcimento a favore dei malcapitati automobilisti.

Alcuni consigli per non essere danneggiati

Ci sono diversi tipi di finanziamenti auto tra cui scegliere: prestiti personali, finanziamenti diretti del concessionario e leasing. Ognuno ha pro e contro, quindi è importante capire le differenze.

Prestiti personali: ottenuti da banche e istituti finanziari. L’acquirente paga l’intero importo dell’auto e poi rimborsa il prestito con interessi.

Finanziamenti diretti del concessionario: offerti direttamente dal venditore, spesso in collaborazione con società finanziarie. Possono proporre tassi competitivi, ma serve attenzione alle clausole nascoste.

Leasing: si paga l’uso dell’auto per un periodo determinato; alla fine del contratto il veicolo viene restituito.

Conoscere i rischi

Anche se i finanziamenti auto possono sembrare una soluzione comoda, ci sono elementi a cui prestare attenzione:

Tassi di interesse elevati: alcuni concessionari applicano tassi molto alti, soprattutto a clienti con credit score basso.

Commissioni nascoste: possono essere inserite nel contratto aumentando il costo finale dell’auto.

Pratiche di vendita aggressive: alcuni venditori spingono i clienti a firmare contratti svantaggiosi.

Come evitare eventuali truffe

Prima di firmare un contratto, è fondamentale:

informarsi sul concessionario e sui termini del finanziamento;

leggere e comprendere tutti i documenti, verificando clausole e costi aggiuntivi;

confrontare più offerte, senza accettare la prima proposta;

fare tutte le domande necessarie su tassi, commissioni e condizioni.

Acquistare un’auto è una scelta importante e il finanziamento può incidere molto sulla spesa complessiva. Essere consapevoli dei rischi e delle possibili trappole è essenziale per tutelare i propri interessi economici. Per maggiore sicurezza, è sempre consigliabile rivolgersi a un’associazione di consumatori per analizzare preventivi e contratti prima dell’acquisto.

Bruno Albertinelli

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore