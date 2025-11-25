Vigili del Fuoco valdostani e svizzeri in azione: addestramento intenso al Grand San Bernardo

Si è rinnovato anche quest’anno lo scambio formativo tra il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, i colleghi svizzeri del Cantone Vallese e la società Sitrasb, che gestisce il tunnel del Gran San Bernardo.

Le due giornate si sono svolte presso il Centre Cantonale de la Protection Civile di Grône, in Svizzera, e hanno offerto ai partecipanti un’occasione unica per approfondire le tecniche di intervento in situazioni complesse, come gli incendi in gallerie e ambienti confinati.

L’iniziativa non si è limitata alla pratica operativa: il confronto tra i diversi corpi ha permesso di condividere strategie, procedure e buone pratiche, migliorando la prontezza e la sicurezza degli interventi. Per i Vigili del Fuoco valdostani, questo scambio rappresenta un momento chiave per affinare competenze che possono salvare vite e ridurre danni in contesti critici.

La collaborazione internazionale con i Vigili svizzeri e Sitrasb consolida inoltre un rapporto di fiducia e coordinamento fondamentale per la gestione di emergenze in un’area strategica e transfrontaliera come quella del tunnel del Gran San Bernardo, dove la rapidità d’intervento può fare la differenza.