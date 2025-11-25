Consegnati i diplomi 2025 ai nuovi Sommelier Valdostani

La suggestiva cornice della cantina Ceretto ad Alba, all’interno del celebre spazio “Acino”, ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi ai nuovi Sommelier A.I.S. neo diplomati nel 2025.

“È una grande soddisfazione arrivare alla fine di questo percorso formativo”, ha dichiarato il presidente A.I.S., Alberto Levi. “Bisogna però considerare questo traguardo come un punto di partenza e non come un punto di arrivo. La formazione fornisce le chiavi per comprendere il mondo del vino e dell’enogastronomia, ma è necessario impegno, costanza e passione per poter continuare ad imparare e a formarsi in questo universo in continua evoluzione.”

La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di festa e riconoscimento, ma anche un’occasione per sottolineare il valore della professionalità e della dedizione che caratterizzano il mondo dei sommelier.

Nella foto ufficiale della giornata, da sinistra: Nicola Abbrescia, Borghi Sylvie, Sharon Belley, Marco Laino, Chiara Motta, Patrizia Politi, Maria Pisacane, Christian Dalbard, Lucia Ielasi, Lisa Ceretto, Alberto Fenocchio, Enrico Basso, Davide Piumatti, Chiara Peduto, Elena Lazier, Lia Cianflone, Egon Marchetto e, in piedi dietro il gruppo, il presidente Alberto Levi.

L’evento ha ribadito l’importanza della formazione continua e della passione per il settore, ricordando a tutti che un diploma non è la fine del percorso, ma l’inizio di un viaggio ancora più ricco nel mondo del vino e dell’enogastronomia.