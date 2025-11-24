Chiens et chrétiens

Perché il rispetto di un luogo sacro non è un optional

Lo dico senza giri di parole: ogni volta che vedo qualcuno entrare in chiesa con il cane al guinzaglio, mi chiedo se non abbiamo oltrepassato una soglia di buon senso che pensavamo invalicabile. Non parlo di un singolo episodio, ma di una moda crescente, quasi una normalizzazione del “fido alla messa”. E a lasciarmi ancora più perplesso è il silenzio totale del vescovo di Aosta, che pure dovrebbe essere il primo a tracciare una linea chiara su ciò che è rispettoso e ciò che non lo è. In alcune chiese almeno hanno appeso un cartello con scritto “vietato l’ingresso ai cani”: segno che qualcuno il problema lo ha visto. Ma altrove niente, e ognuno fa come gli pare.

Ricordo, con un filo di nostalgia per la chiarezza perduta, quella bella omelia del vice parroco di Saint-Martin-de-Corléans. Una di quelle prediche concrete, pastorali nel senso più vero, in cui ha spiegato perché gli animali non devono entrare in chiesa. Non un diktat moralista, ma ragioni semplici, logiche, persino educative. Ha concluso dicendo: “Perché i cani sì e gli altri animali no?”. E aveva ragione. Io aggiungo volentieri: perché allora non portarsi dentro anche un maialino nano vietnamita, una mucca, un elefante, o chi più ne ha più ne metta? Perché fermarsi ai cani, se il principio è che ognuno può introdurre in un luogo sacro ciò che gli fa compagnia?

Qui la questione non è la simpatia per gli animali — che sono creature di Dio e meritano rispetto — ma il rispetto dovuto alla chiesa, al luogo sacro per definizione, dove i cristiani vanno per pregare, concentrarsi, cercare silenzio e raccoglimento. Chi entra con il cane, per quanto educato possa essere l’animale, non può illudersi di mantenere quella concentrazione che il rito richiede. Perché inevitabilmente devi guardarlo, controllarlo, zittirlo se si agita, accarezzarlo se piagnucola. E intanto distrae te, distrae gli altri, rompe quella fragile bolla spirituale che ogni celebrazione cerca di costruire.

E qui mi tocca dirlo: il riferimento evangelico è fin troppo facile. Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio non lo fa perché fosse nervoso quel giorno, ma perché il Tempio era diventato un luogo “di mercato”, un posto in cui tutto si confondeva, in cui il sacro veniva mescolato al profano fino a non distinguerli più. Animali, soldi, trattative, confusione. Non era questione di rumore, era questione di senso. “La casa del Padre mio”, dice Gesù, “diventata spelonca di ladri”. E se spingiamo appena il ragionamento, ci accorgiamo che la presenza degli animali non era un dettaglio: era parte di ciò che snaturava il Tempio.

Oggi nessuno vuole paragonare un cagnolino a un bue da sacrificio. Ma il principio resta: la chiesa è un luogo separato, dedicato a qualcosa che viene prima del nostro bisogno di compagnia o della nostra incapacità di lasciare il cane da solo per un’ora. Chi entra in chiesa porta sé stesso — non il proprio salotto, non il proprio tempo libero, non il proprio animale.

La contrarietà, quindi, non è capriccio da rigidi liturgisti: è rispetto. Rispetto per un luogo, per una comunità, per un rito, per una fede. E rispetto anche per il cane stesso, che non ha alcun bisogno di essere trascinato in un ambiente dove non capisce cosa accade e dove rischia solo di essere fonte di disturbo.

In attesa che il vescovo dica una parola chiara — perché sarebbe tempo — mi permetto di dirne una io: la chiesa è dei cristiani. E non dei cristiani con cane al seguito.

Cani e cristiani

Parce que le respect d’un lieu sacré n’est pas optionnel

Je le dis sans détours : chaque fois que je vois quelqu’un entrer dans une église avec son chien en laisse, je me demande si nous n’avons pas franchi une limite de bon sens que l’on croyait infranchissable. Il ne s’agit pas d’un épisode isolé, mais d’une habitude de plus en plus répandue, presque une normalisation du « toutou à la messe ». Et ce qui me laisse encore plus perplexe, c’est le silence total de l’évêque d’Aoste, qui devrait pourtant être le premier à tracer clairement la frontière entre ce qui est respectueux et ce qui ne l’est pas. Dans certaines églises, au moins, on a affiché un panneau « chiens interdits » : signe que quelqu’un a vu le problème. Ailleurs, rien, et chacun fait comme bon lui semble.

Je me souviens, avec une pointe de nostalgie pour la clarté d’autrefois, de cette belle homélie du vicaire de Saint-Martin-de-Corléans. Une de ces prédications concrètes, réellement pastorales, où il avait expliqué pourquoi les animaux ne doivent pas entrer dans l’église. Pas un diktat moralisateur, mais des raisons simples, logiques, presque éducatives. Il avait conclu en demandant : « Pourquoi les chiens oui, et les autres animaux non ? ». Et il avait raison. J’ajoute volontiers : pourquoi alors ne pas faire entrer aussi un cochon nain vietnamien, une vache, un éléphant, et que sais-je encore ? Pourquoi s’arrêter aux chiens, si le principe est que chacun peut introduire dans un lieu sacré ce qui lui tient compagnie ?

La question ici n’est pas l’affection pour les animaux — qui sont des créatures de Dieu et méritent respect — mais le respect dû à l’église elle-même, au lieu sacré par excellence, où les chrétiens viennent prier, se concentrer, chercher le silence et le recueillement. Celui qui entre avec son chien, aussi bien éduqué soit-il, ne peut pas se bercer de l’illusion de garder la concentration que le rite exige. Car inévitablement, il faut le surveiller, le contrôler, le faire taire s’il s’agite, le caresser s’il gémit. Et entre-temps il te déconcentre, déconcentre les autres, et brise cette fragile bulle spirituelle que chaque célébration tente de créer.

Et là, il faut le dire : le renvoi à l’Évangile est presque trop évident. Jésus chassant les marchands du Temple ne le fait pas parce qu’il était de mauvaise humeur ce jour-là, mais parce que le Temple était devenu un lieu de « marché », un espace où tout se mélangeait, où le sacré se retrouvait confondu avec le profane au point qu’on ne distinguait plus rien. Animaux, argent, transactions, confusion. Ce n’était pas une question de bruit, mais de sens. « La maison de mon Père », dit Jésus, « est devenue une caverne de brigands ». Et si l’on pousse un peu la réflexion, on se rend compte que la présence des animaux n’était pas un détail : elle faisait partie de ce qui dénaturait le Temple.

Aujourd’hui, personne ne veut comparer un petit chien à un bœuf destiné au sacrifice. Mais le principe demeure : l’église est un lieu à part, dédié à quelque chose qui passe avant notre besoin de compagnie ou notre incapacité à laisser le chien seul une heure. Celui qui entre en église apporte lui-même — pas son salon, pas son temps libre, pas son animal.

L’objection, donc, n’est pas un caprice de liturgistes rigides : c’est du respect. Respect pour un lieu, pour une communauté, pour un rite, pour une foi. Et respect aussi pour le chien, qui n’a aucune raison d’être traîné dans un environnement qu’il ne comprend pas et où il risque seulement de devenir source de trouble.

En attendant que l’évêque prenne enfin la parole — car il serait temps — je me permets d’en dire une : l’église appartient aux chrétiens. Et non aux chrétiens accompagnés de leur chien.