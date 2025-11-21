Bivacco Camardella: La microarchitettura in alta quota di Progetto CMR vince il Premio Etico 2025

In occasione del Festival dell’Etica promosso dall’Associazione Plana, il Bivacco Camardella - microarchitettura autonoma, sostenibile e capace di dare rifugio fino a sei persone, in memoria di Edoardo Camardella, sul ghiacciao del Ruitor a 3360 metri di altezza sopra la Thuile - ha ricevuto il riconoscimento del Premio Etico 2025 nella categoria “Etica nel Sociale e nel Lavoro”, ritirato dall’Architetto Valentina Roj di Progetto CMR, società di progettazione integrata con oltre 30 anni di esperienza che fa capo alla Holding Progetto CMR International.



L’edizione 2025 del Festival dell’Etica è dedicata al tema dell’identitàdei luoghi, un concetto che interpreta il territorio come un patrimonio integrato – paesaggistico, urbanistico, culturale e artistico – da tutelare nelle sue peculiarità, attivando un ciclo virtuoso capace di sostenere le attività produttive locali individuali e collettive per renderle riconoscibili a livello internazionale, creando valore e opportunità per le persone che in quei luoghi vivono.



In linea con la visione del premio, Progetto CMR ha ritirato il riconoscimento per il Bivacco Camardella con la seguente motivazione: "Una micro-architettura ad alta efficienza energetica, interamente costruita con materiali ecosostenibili, che unisce innovazione tecnica, memoria alpina e protezione dell'ambiente in un rifugio per alpinisti esperti". Questo riconoscimento celebra i progetti che pongono al centro la persona e la dignità del lavoro, promuovendo relazioni fondate sulla responsabilità e sul rispetto del contesto sociale.

Dichiara l’Arch. Valentina Roj di Progetto CMR: “Siamo felici di ritirare il premio per questa microarchitettura che, nonostante sia lontana dalla grande scala con cui ci confrontiamo di solito in Progetto CMR, rappresenta un traguardo che valorizza il lavoro di tutte le persone che si sono attivate per ricordare Edoardo e per contribuire alla realizzazione di uno spazio che offre riparo a chi, come lui, ama sfidare i propri limiti nel rispetto dell’alta montagna.”

Annunciata anche la data della quarta edizione della Real Estate Ski Cup – Trofeo Edoardo Camardella, che si svolgerà a La Thuile, sabato 14 marzo 2026. Tutto il ricavato andrà per coprire i costi della manutenzione del Bivacco Camardella. Il trofeo è aperto agli appassionati sciatori di tutte le età che abbiano voglia di cimentarsi in una competizione caratterizzata da spirito agonistico, ma anche dalla voglia di stare insieme e dall’amore per la montagna.

Il Bivacco Camardella

Primo a La Thuile a superare i 3000 metri di altezza, il Bivacco Camardella è caratterizzato da una struttura leggera, resistente ed energeticamente autonoma, studiata dai professionisti di Progetto CMR per essere prodotta in stabilimento, accoppiata e installata in quota riducendo al minimo il lavoro da svolgere a quelle altezze estreme. Il bivacco, il cui progetto è stato donato dall’Arch. Roj in memoria del giovane meastro di sci Edoardo Camardella tragicamente scomparso insieme all’amico Luca Martinelli nel 2019 travolti da una slavina, è composto da due blocchi e rivestito in un involucro metallico ad alte prestazioni di isolamento termico, è un'architettura abitabile e autonoma anche grazie alla dotazione di pannelli solari, e di batterie di accumulo, alloggiate sotto al manufatto, che raccolgono energia e la restituiscono alimentando il sistema di riscaldamento a pavimento e l'illuminazione. Oltre ad accogliere fino a sei persone contemporaneamente, il bivacco ospita una stazione meteo, realizzata ex novo grazie a Meteo.it, ad oggi la più alta delle Alpi Graie e una delle più alte d’Europa, che raccoglie dati utili al monitoraggio di parametri sensibili rispetto al cambiamento climatico, tra cui l’innalzamento medio della temperatura, velocità del vento e della pressione atmosferica. La stazione meteo inoltre, ogni 10 minuti, fotografa la situazione in tutto l'intorno del Bivacco h24, restituendo al sito https://bivacco.panomax.com/ una visione in tempo reale delle condizioni meteo in cima al Ruitor ma anche delle condizioni di visibilità, se ci siano persone in quota o se ci siano elicotteri impegnati in operazioni, in modo da avere informazioni per il campo base utile per pianificare le attività di salita e pernottamento al Bivacco. La micro architettura avvicina l’uomo al cielo e con la croce nel serramento affacciata sul Monte Bianco, dove ha perso la vita il giovane Edoardo Camardella, esprime la sua vocazione di luogo della memoria e di rifugio dalle condizioni estreme dell’alta montagna.

Progetto CMR, fondata nel 1994 e parte del Gruppo Progetto CMR International, è tra le principali società italiane specializzate nella progettazione integrata – architettura, ingegneria e design. Grazie a un team multidisciplinare di professionisti di 20 nazionalità – architetti, ingegneri, esperti di pianificazione degli spazi, project manager, designer, esperti di sostenibilità e tecnici – la società, con sede a Milano e uffici in diverse città nel Mondo, a partire da un’attenta analisi delle esigenze della committenza, segue il progetto in tutte le sue fasi, dal concept fino alla realizzazione, e fornisce consulenze che spaziano dall’architettura alla pianificazione urbana, dal design di prodotto al disegno degli interni. Progetto CMR, che nel 2024 ha ricevuto il Compasso D’Oro ADI per CELLIA® la facciata interattiva brevettata, è partner di EAN - European Architect Network. www.progettocmr.com | Linkedin: @progettocmr | Instagram: @progettocmr

Progetto CMR International è il cuore pulsante di un Gruppo che unisce eccellenze in diversi ambiti del ciclo di prodotto immobiliare: architettura, ingegneria, design, project management, realizzazione e consulenza specialistica. La holding coordina un network di società specializzate - Progetto CMR, Sportium, Progetto Design & Build, Dontstop Architettura, Agevola 360, InFire, EnergySave, Stain Engineering - che lavorano in sinergia per rispondere alle necessità della committenza con soluzioni all'avanguardia, attente alla sostenibilità. Grazie a questa struttura multidisciplinare, il Gruppo è riconosciuto nel settore come partner strategico e punto di riferimento per innovazione, qualità e complessità degli interventi sviluppati. www.progettocmrinternational.com | Linkedin: @progettocmrinternational