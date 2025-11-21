NOT SO YOUNG: cose da dire e come dirle, guida intergalattica all’espressione artistica

Un progetto dai giovani per i giovani che entra negli istituti di istruzione secondaria e incontra gli studenti per proporre un percorso di orientamento ai mestieri dell’arte, per conoscere insieme le professioni, i percorsi, le esperienze, offrendo anche occasioni di workshop e presentazioni aperte a tutto il pubblico con partecipazione libera e gratuita: tutto questo è NOT SO YOUNG, una guida intergalattica all’espressione artistica a cura dell’Associazione Altitudini, condotta da sei giovanissimi artisti del territorio: Florence Bovet, Marta McIlduff, Giulia Macello Violetta, Eleonora Locatelli, Sophie Borney, Gilles Martinet.

Dopo le prime presentazioni pubbliche di ottobre presso PLUS Aosta, dal 25 al 28 novembre è la volta di Marta McIlduff, artista e performer cresciuta tra la Francia, la Valle d’Aosta e l’Irlanda, diplomatasi nel 2024 alla Scuola Internazionale di Teatro Jacques Lecoq di Parigi, che incontra gli studenti degli Istituti Saint Roch e San Francesco in un viaggio alla scoperta del legame tra recitazione e musica. Seguono le aperture pubbliche del workshop giovedì 27 novembre alle ore 18 - sempre presso gli spazi di Plus di Aosta – e la presentazione del DJ set narrativo Friday not Sunday con le musiche di Sebastiano Risso, venerdì 28 novembre alle ore 20.30.

Partendo dalla forma del DJ set e portandola in teatro, lo spazio scenico si trasforma in un tempo di viaggio immaginario dove parole e musica si incontrano e si scontrano per raccontare una storia in quella fase sospesa dell’estate in cui i giorni si confondono, in cui il venerdì e la domenica sembrano la stessa cosa. Attraverso la narrazione di tre vite ordinarie - un pescivendolo che si innamora al mercato, una giovane donna sul trampolino della piscina municipale che ricorda la sua infanzia con la sorella gemella, una madre bloccata nel traffico alle prese con tutte le parti di sé che ha dovuto tagliare per sopravvivere – si racconta la storia delle persone invisibili di una città. I lavoratori, le madri, gli immigrati, chi porta il peso del lutto, anime perdute che attraversano le città senza essere viste, sconosciuti legati da fili invisibili, e piccoli ma miracolosi modi per cambiare la traiettoria delle vite che si incontrano, con un sorriso, uno sguardo, una parola.

Anche col progetto NOT SO YOUNG l’associazione Altitudini conferma l’interesse per la promozione dei giovani artisti coinvolgendoli nell’ideazione e conduzione dei sei workshop previsti dal progetto presso gli istituti di istruzione secondaria (da ottobre 2025 ad aprile 2026) per esplorare sei diversi canali di comunicazione e di espressione artistica e per mostrare infine il loro lavoro - maturato negli anni di studio ed esperienza in Italia e all’estero - che li rende “non così giovani” e in grado di poter proporre e trasmettere il proprio personale, originale, percorso.





Il progetto è sostenuto dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Fondazione CRT, con la direzione artistica di Alessandra Celesia, tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e ingresso gratuito, si svolgono quasi interamente negli spazi di Plus Aosta che collabora all’iniziativa, con la partecipazione degli istituti di istruzione aderenti.