“Non ti voglio per me, ti voglio con me”: la Croce Rossa di Aosta contro la violenza di genere

Il Comitato di Aosta della Croce Rossa Italiana lancia la sua nuova campagna di sensibilizzazione sulla violenza di genere: “Non ti voglio per me, ti voglio con me”. Un invito a riflettere, a informarsi e a condividere esperienze, che arriva a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre.

L’appuntamento è per domenica 23 novembre 2025, dalle ore 10 alle 13, a Porte Pretoriane – Aosta, dove il pubblico sarà guidato a interrogarsi sul delicato confine tra amore e controllo: “Quando è amore e quando non lo è?”.

I partecipanti avranno l’opportunità di individuare i segnali di una relazione sana e quelli di una relazione tossica, scegliendo tra comportamenti proposti dai volontari. Ogni contributo sarà poi affisso su un albero simbolico, che si trasformerà così in una “chioma rossa” di riflessioni e consapevolezza, arricchita di esperienze e spunti condivisi.

L’iniziativa non si limita a un momento di gioco o di interazione: sarà anche un’occasione per fornire informazioni pratiche e utili sulle attività della Croce Rossa contro la violenza di genere, spiegando perché il 25 novembre è la giornata internazionale dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne. Saranno distribuiti dépliant tascabili con i numeri di assistenza locali e nazionali, utili per chi desidera chiedere aiuto o avere un primo supporto.

In parallelo, il Comitato di Aosta conferma il proprio impegno costante esponendo, presso il balcone della sede, uno striscione dedicato alla lotta contro la violenza di genere, un messaggio visibile a tutta la comunità che ribadisce come la protezione e l’attenzione non riguardino solo le donne, ma tutte le categorie vulnerabili.

Un’iniziativa quindi capace di unire informazione, partecipazione e riflessione, trasformando la piazza in un luogo concreto di impegno civile e di sensibilizzazione, perché la prevenzione e la consapevolezza nascono anche dalla comunità.