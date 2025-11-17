Nove nuovi Carabinieri nelle Stazioni valdostane, un presidio di legalità ancora più forte

Il Gruppo Carabinieri di Aosta ha vissuto questa mattina un momento significativo per la sicurezza e la coesione sociale della Valle d’Aosta. Il Comandante, Colonnello Livio Propato, ha accolto nove giovani Carabinieri, poco più che ventenni, appena giunti al termine del 144° corso allievi. Un percorso impegnativo, superato dopo una selezione severa e mesi di formazione dedicati non soltanto all’apprendimento delle tecniche operative, ma anche alla maturazione di una forte consapevolezza del ruolo che l’Arma esercita accanto ai cittadini.

I nuovi Carabinieri sono stati destinati alle Stazioni di Gressoney-Saint-Jean, Breuil-Cervinia, Valpelline, Aosta, Saint-Pierre e Courmayeur, portando un rafforzamento concreto agli organici che presidiano vallate, strade, centri abitati e località turistiche di rilievo internazionale. La loro presenza contribuirà a rendere ancora più efficace la rete capillare di sicurezza e controllo del territorio, elemento essenziale nel garantire legalità e protezione alle comunità valdostane.

Il periodo formativo, concluso con profitto, ha consentito a ciascuno dei giovani militari di acquisire competenze operative, capacità relazionali e conoscenze giuridiche necessarie per svolgere la loro missione quotidiana: essere, allo stesso tempo, custodi della legge e punto di riferimento umano per le persone. L’Arma dei Carabinieri, nei suoi oltre due secoli di storia, ha sempre trovato nelle Stazioni locali il cuore del rapporto con la popolazione: luoghi di ascolto, di assistenza, di intervento tempestivo e spesso decisivo nelle situazioni più delicate.

L’arrivo di nuove energie rappresenta quindi un segnale incoraggiante e di profondo valore sociale. Le Stazioni territoriali sono, infatti, la prima interfaccia tra lo Stato e il cittadino, presidi di legalità radicati nei paesi e nelle città della Valle d’Aosta. Rafforzarle significa consolidare la fiducia delle comunità verso l’Arma e rispondere ai bisogni crescenti legati alla sicurezza, alla prevenzione dei reati, alla tutela delle persone vulnerabili e alla presenza costante nei territori più periferici.

Con questo innesto di giovani Carabinieri, l’Arma conferma ancora una volta l’attenzione dei suoi vertici verso la regione, riconoscendone le esigenze specifiche e la peculiarità di un territorio montano, vasto e complesso, che richiede professionalità, dedizione e conoscenza profonda delle sue dinamiche sociali.

Per la popolazione valdostana, la notizia non è soltanto un aggiornamento di organico, ma il segno tangibile che la sicurezza rimane una promessa mantenuta, un impegno quotidiano che si rinnova nel volto di questi nuovi servitori dello Stato. Chi li incontrerà nei paesi, lungo le strade o davanti alle caserme, riconoscerà in loro non semplicemente una divisa, ma un presidio umano di protezione e fiducia reciproca.

Un passo in avanti, dunque, per la tranquillità delle comunità valdostane e per la certezza che lo Stato resta presente, vicino e vigile, ovunque ci sia qualcuno che attende ascolto, tutela, rispetto.