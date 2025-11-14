A Saint-Vincent ufficio postale tutto nuovo: arrivano certificati anagrafici e INPS

Riapre finalmente al pubblico l’ufficio postale di Saint-Vincent, dopo un periodo di lavori che ha trasformato la sede in uno snodo moderno e multifunzionale. L’intervento rientra nel progetto nazionale “Polis”, con cui Poste Italiane punta a portare i principali servizi della Pubblica Amministrazione anche nei comuni più piccoli, rafforzando la presenza sul territorio e contribuendo al rilancio delle comunità locali.

Nella sede di via Aurora Vuillerminaz 1 sono stati completati lavori di ammodernamento che non si limitano a una semplice rinfrescata: nuova pavimentazione con percorso tattile, tinteggiatura, arredi aggiornati e postazioni ergonomiche. Tutto pensato per rendere gli spazi più accoglienti e funzionali.

La novità più attesa riguarda però i servizi disponibili allo sportello. Oltre alle attività postali, finanziarie, assicurative ed energetiche, i cittadini possono ora richiedere anche certificati INPS e una vasta gamma di certificati anagrafici grazie al collegamento con l’ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Sono quindici le tipologie disponibili: dai più richiesti – nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia – fino ai certificati contestuali che raccolgono più informazioni in un unico documento.

I certificati, validi tre mesi, vengono emessi in formato non modificabile con logo del Ministero dell’Interno e QR code di autenticità. Possono essere ritirati in carta libera o in bollo allo sportello, oppure – dove disponibile – stampati gratuitamente in carta libera tramite il totem dell’area self, utilizzando CIE o SPID.

L’ufficio postale è operativo con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35.

Con questo intervento, Poste Italiane ribadisce la propria missione di servizio pubblico e il valore della capillarità, andando in controtendenza rispetto alla progressiva riduzione di presidi nei territori. Dal 2022, dopo l’autorizzazione della Commissione europea, i lavori del progetto “Polis” hanno già coinvolto oltre 5.400 uffici postali e, entro il 2026, saranno 7.000 le sedi completamente rinnovate in tutta Italia.

Un segnale concreto di attenzione verso i piccoli comuni e verso chi ci vive ogni giorno.