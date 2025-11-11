La Valle d’Aosta si illumina di blu per la Giornata Mondiale del Diabete

La Valle d’Aosta si prepara a tingersi di blu per la Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra ogni anno il 14 novembre. Dal 8 al 16 novembre, alcuni dei monumenti più rappresentativi della regione verranno illuminati del colore simbolo della lotta al diabete, in un gesto che invita alla consapevolezza e alla partecipazione.

L’iniziativa è promossa congiuntamente dall’Associazione Valdostana Diabetici Tipo 1 (AVD1-odv) e dall’Associazione Diabetici della Valle d’Aosta (ADVA), con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del supporto a chi convive con la malattia.

Tra i luoghi che aderiranno all’iniziativa:

Porta Praetoria di Aosta

Castello di Aymavilles

Torre di Brissogne

Ponti sull’orrido del torrente Marmore a Châtillon (14 novembre)

Rotonda di Hône (14 novembre)

Il blu, colore scelto come simbolo internazionale della Giornata, rappresenta unità, solidarietà e speranza. Un segno visivo che ricorda quanto il diabete sia una sfida globale, ma anche quanto la conoscenza e il sostegno possano fare la differenza nella vita quotidiana di chi ne è colpito.

Istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata Mondiale del Diabete è oggi la più grande campagna di sensibilizzazione globale, con iniziative in oltre 160 Paesi.

Con questa illuminazione simbolica, AVD1-odv e ADVA vogliono lanciare un messaggio chiaro: la prevenzione è luce, e ogni gesto di attenzione può contribuire a costruire una comunità più informata, solidale e vicina alle persone con diabete.