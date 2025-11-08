Papa Leone XIV: “Missionari di oggi, le mani della Chiesa che mettono il lievito del Risorto nella pasta della storia”

Giunge un Messaggio di papa Leone XIV inviato ai partecipanti al XVII Congreso Nacional Misionero, che si svolge a Puebla de los Ángeles, in Messico, dal 7 al 9 novembre 2025.

Fa riferimento all’episodio evangelico di Matteo al capitolo 13, il pontefice: «Il Regno dei Cieli è simile a un po' di lievito che una donna mescola con una grande quantità di farina, finché non fermenta tutta la pasta». E a riguarda, il papa scrive: “Quel lievito di cui parla Gesù era diverso dai lieviti secchi o industriali che oggi si usano per cuocere il pane. A quel tempo, si conservavano piccoli pezzi di pasta dei giorni precedenti, già fermentata, che, mescolati con nuova farina e acqua, facevano fermentare l'intero impasto”. E ricorda che san Girolamo “identifica la donna della parabola con la Chiesa stessa, che, con pazienza, è capace di integrare la fede nella storia e nelle culture dei popoli, fino a trasformarle dall'interno”. Così avvenne in Messico per papa Leone XIV:” Il lievito del Vangelo giunse nelle mani di pochi missionari. Erano le mani della Chiesa, che avrebbero cominciato a impastare il lievito che portavano con sé —il deposito della fede— con la farina nuova di un continente che ancora non conosceva il nome di Cristo”.

Ricorda il messaggio di Guadalupe. Ricorda i primi evangelizzatori diocesani, francescani, domenicani, agostiniani e gesuiti. Ricorda il beato Juan de Palafox y Mendoza, “pastore e missionario che intendeva il suo ministero come servizio e fermento”.

Lo sguardo poi al presente: evidenzia “i dolori della povertà, le divisioni sociali, le sfide delle nuove tecnologie e i sinceri desideri di pace”. E invita i “missionari di oggi, ad essere le mani della Chiesa che mettono il lievito del Risorto nella pasta della storia, affinché fermenti nuovamente la speranza”.