CVA tra le migliori aziende per la decarbonizzazione e l’adattamento climatico

La Compagnia Valdostana delle Acque (CVA S.p.A.), capofila del Gruppo CVA, entra ufficialmente tra le nove migliori aziende italiane del settore “Decarbonizzazione e adattamento al cambiamento climatico”, nell’ambito del Premio Sviluppo Sostenibile 2025. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato consegnato il 5 novembre a Rimini, durante Ecomondo, la più importante fiera europea dedicata alla green e circular economy.

A convincere la giuria sono stati due progetti innovativi che uniscono produzione di energia rinnovabile e recupero ambientale: gli impianti fotovoltaici di Cava Toppetti (San Giorgio Canavese, Torino) e Cave Podere Stanga (Piacenza).

A Cava Toppetti, CVA ha trasformato una cava di argilla dismessa di 16 ettari in un moderno impianto fotovoltaico da 11 MWp, capace di produrre 18.682 MWh all’anno. Il progetto ha previsto anche un ampio intervento di rimboschimento, con 2.200 alberi e 9.000 siepi autoctone piantati su oltre 2,5 ettari, a testimonianza di un approccio che coniuga tecnologia e biodiversità.

A Podere Stanga, invece, il gruppo realizzerà uno dei più grandi impianti fotovoltaici galleggianti del Paese: 64.000 moduli installati su un bacino artificiale, per una potenza complessiva di 30,6 MWp e una produzione stimata in 38.367 MWh annui. Grazie al raffrescamento naturale dell’acqua, le prestazioni energetiche saranno ottimizzate, riducendo al tempo stesso l’impatto sugli ecosistemi lacuali.

Complessivamente, i due impianti garantiranno una produzione annua di 57.049 MWh, sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 21.000 famiglie, incrementando del 48% la produzione fotovoltaica del gruppo rispetto al 2024.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio, che valorizza il nostro impegno nella transizione energetica e nella rigenerazione di aree compromesse”, ha dichiarato Giovanni Aliboni, presidente di CVA, ritirando la targa a Rimini. “I progetti di Cava Toppetti e Podere Stanga rappresentano un modello virtuoso di innovazione sostenibile. Continueremo a investire in soluzioni che uniscano energia pulita, tutela ambientale e crescita del territorio, con l’obiettivo di raggiungere 2 GW di potenza rinnovabile entro il 2027.”

Nata nel 2000 e con sede a Châtillon, CVA è oggi l’unico operatore italiano completamente integrato sull’intera filiera dell’energia 100% rinnovabile. Il gruppo gestisce impianti idroelettrici (936 MW), fotovoltaici (110 MW) ed eolici (157 MW), e opera anche nel campo dell’efficienza energetica.

Protagonista della transizione energetica nazionale, il gruppo valdostano prosegue con determinazione nel suo piano di sviluppo, confermando la Valle d’Aosta come uno dei poli più virtuosi dell’energia pulita in Italia.