Poste Italiane: nuovamente operativo l’ufficio postale Polis di Valgrisenche

Riapre al pubblico l’ufficio postale di Valgrisenche.

Sono terminati nella sede, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati negli uffici lavori di tinteggiatura della sala al pubblico, un rinnovamento totale degli ambienti e l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela.



Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso tutti gli uffici postali sono disponibili a sportello anche i servizi INPS ed anagrafici.

L’ufficio postale di Valgrisenche situato in Frazione Capoluogo 9 è a disposizione dei cittadini con i consueti orari, il martedì ed il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12:45.

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 5.430 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis.