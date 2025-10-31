In Valle d'Aosta ritirate 17 tonnellate di oli alimentari esausti (+83%)

RenOils, il consorzio volontario e senza scopo di lucro che in Italia organizza la raccolta, il trattamento e il recupero degli oli e grassi alimentari esausti, ha reso noti i dati riferiti al 2024, confermando la crescita sia nazionale che locale. Nel 2024, il Consorzio ha raccolto circa 60.000 tonnellate di oli e grassi vegetali e animali esausti, con un incremento di 1.148 tonnellate rispetto all’anno precedente. La rete di raccolta nazionale si rafforza ulteriormente, superando i 63.600 punti di prelievo, a conferma di un sistema che continua a espandersi in quantità e capillarità.

In Valle d’Aosta, la raccolta complessiva ha raggiunto le 17 tonnellate (+83% rispetto al 2023), mentre i punti di prelievo serviti dal Consorzio sono aumentati da 24 a 32 (+33%).

«Siamo molto soddisfatti di questi risultati – commenta Ennio Fano, presidente di RenOils – e del circuito virtuoso di economia circolare che ne deriva: dagli oli esausti si continuano a ottenere biocarburanti, lubrificanti biodegradabili, cosmetici, detergenti e altri prodotti a basso impatto ambientale. La novità è l’interesse crescente del trasporto aeronautico per i SAF, i Sustainable Aviation Fuels, che contengono oli esausti riciclati e consentono di ridurre fino all’80% le emissioni di CO₂ dei voli rispetto al cherosene tradizionale, senza modifiche ai motori. È un settore in rapida espansione grazie alle normative UE che impongono di aumentare progressivamente la quota di carburanti sostenibili. Gli oli che RenOils raccoglie oggi possono letteralmente far volare gli aerei di domani».

Il Consorzio RenOils aggrega attualmente oltre 250 tra associazioni di categoria e imprese, con la missione di aumentare e rendere più efficiente la raccolta degli oli e grassi alimentari esausti in Italia, garantendo la loro corretta gestione e contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente.