Verifiche e interventi sul ponte di Issogne

Il ponte sulla Strada regionale n. 4 di Issogne, all’altezza del chilometro 0+273, sarà chiuso al traffico nei giorni feriali da lunedì 3 novembre a venerdì 5 dicembre 2025, nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 13.30-17.30. La misura, come comunicato dall’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, è necessaria per permettere una serie di verifiche tecniche e rilievi approfonditi sullo stato dell’infrastruttura.

«La temporanea chiusura – spiega l’assessore Davide Sapinet – si rende necessaria per consentire l’esecuzione di sondaggi e approfonditi rilievi tecnici, propedeutici allo sviluppo della progettazione dei lavori di risanamento del ponte».

Durante il periodo dei lavori sarà comunque possibile raggiungere il centro abitato di Issogne percorrendo la Strada regionale n. 6 di Champdepraz e la viabilità comunale Issogne–Champdepraz, lungo la Dora Baltea.

Completata la fase di indagine, a dicembre è previsto anche un intervento di rinforzo di un appoggio dell’impalcato, che comporterà una chiusura ulteriore di circa una settimana. Si tratta di un’operazione mirata a «ripristinare il transito dei mezzi pesanti entro la fine dell’anno», ha precisato ancora Sapinet.

L’assessore ha infine confermato che «i lavori previsti, attesi e risolutivi, consentiranno di consolidare e potenziare la sicurezza, l’efficienza e la durabilità dell’infrastruttura». L’investimento complessivo ammonta a 2,5 milioni di euro, finanziati attraverso la legge regionale n. 22/2025, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 22 luglio.