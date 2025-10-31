Al via il nuovo sistema di raccolta rifiuti dell’Unité Mont-Émilius

Al via dal 3 novembre la prima fase di attivazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti gestito da Aprica e Quendoz nei Comuni dell’Unité Mont-Émilius.

Il servizio, differenziato per tipologia di utenza e per area territoriale, partirà subito nei Comuni di Quart, Saint-Christophe, Fénis, Nus e Saint-Marcel, mentre sarà attivato il 17 novembre nei Comuni di Gressan, Jovençan, Brissogne, Charvensod e Pollein.

Nell’Unité Mont-Émilius i nuovi contenitori stradali informatizzati saranno posizionati e operativi a partire dalla prossima primavera.

Per quanto riguarda i Comuni dell’Unité Grand-Combin, a partire da lunedì 10 novembre i contenitori informatizzati di ultima generazione posizionati sul territorio — dedicati alla raccolta differenziata delle utenze domestiche — saranno apribili esclusivamente con l’ecotessera o con l’app per smartphone PULIamo (Sigma Subato).

Si ricorda che in alcune vie dei Comuni di Roisan e Gignod, classificate come zona semi-integrale, le utenze domestiche sono servite dalla raccolta porta a porta:

rifiuto urbano residuo (RUR): ritiro il mercoledì;

frazione organica: ritiro il lunedì e il venerdì.

Carta, cartone, imballaggi in plastica e metalli, nonché vetro, dovranno invece essere conferiti nei contenitori stradali.

L’elenco completo delle vie interessate è consultabile scansionando il QR code riportato sulla guida informativa o sul sito www.apricaspa.it.

Aprica e Quendoz ricordano che, per garantire il corretto funzionamento del servizio, è fondamentale che tutte le utenze siano munite di ecotessera e delle credenziali per l’app di accesso, evidenziate nelle ricevute di ritiro del kit presso i punti di distribuzione sul territorio.

Il kit può essere ritirato fino al 30 novembre presso le seguenti sedi operative:

Roisan (sede Aprica in Frazione Martinet 19): lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00;

Nus (sede Quendoz in Via Aosta 74) e Jovençan (sede Quendoz in Località Le Croset 2): dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 19.00.

Successivamente, fino al 31 gennaio 2026, sarà possibile recarsi solo presso i centri di distribuzione di:

Nus (martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00);

Jovençan (mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00).

Al seguente link è disponibile il video tutorial su come installare l’app e conferire i rifiuti nei nuovi contenitori informatizzati:

🔗 https://www.youtube.com/watch?v=GOTLEibQ4Tw