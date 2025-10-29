 / ECONOMIA

Investi nel meglio dell'alpeggio valdostano

Partecipa all'acquisto delle Fontine DOP d'Alpeggio "Modon d'Or 2025" – Un prodotto esclusivo per la tua rivendita e somministrazione.

Si segnala che lo Sportello SPIN2, per conto della Chambre Valdôtaine, ha pubblicato un avviso per selezionare sul territorio regionale esercizi commerciali (inclusi negozi e-commerce), alberghi e ristoranti interessati all'acquisto e successiva rivendita/somministrazione al pubblico delle Fontine DOP Alpeggio premiate nell’ambito del Concorso MODON D’OR 2025, organizzato dall’Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con la Chambre Valdôtaine e con il supporto tecnico del Consorzio Produttori Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina.

L'iniziativa fornisce a esercizi commerciali, negozi di e-commerce, alberghi e ristoranti selezionati la possibilità di avere a disposizione un prodotto di eccellente qualità e di beneficiare della relativa promozione collegata al concorso Concorso MODON D’OR 2025. Si tratta di un'attrattiva importante per la clientela.

Si allega l'avviso completo e il modulo di adesione, che dovrà pervenire via PEC a sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it entro lunedì 10 novembre 2025.

