Il Progetto "Wharp®" Trionfa alla Start Cup 2025

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile ha partecipato, lunedì 27 ottobre 2025, presso l’Auditorium del Centro Congressi della Regione Piemonte a Torino alla cerimonia di premiazione della XXI edizione di Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta. Il concorso, oltre ai premi assoluti, ha visto l’assegnazione dei riconoscimenti speciali tra cui il Premio Valle d'Aosta (del valore di 7.500 euro) che è riservato al miglior business plan che si tradurrà in un’attività imprenditoriale in Valle d’Aosta.

Il vincitore del Premio Valle d’Aosta è il progetto denominato Wharp® (ICT), piattaforma che integra dati archeologici, territoriali e normativi per fornire mappe multilivello del potenziale archeologico, aiutando progettisti e contractor a stimare tempi e costi e semplificare gli iter autorizzativi.

Il progetto ha ricevuto anche la Menzione speciale Open innovation / Spin-off industriali per il suo contributo alla collaborazione tra ricerca e industria nel campo dell’archeologia preventiva digitale.

Alla fase finale della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2025 hanno partecipato oltre 200 progetti di business plan: numeri con cui la Start Cup si conferma tra le competizioni di riferimento per il sistema innovazione in Italia. I business plan presentati riguardano le categorie di gara ICT, Turismo e Industria Culturale Creativa, Industrial, Life Science e Cleantech & Energy.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Valle d’Aosta e rientra nella Strategia regionale di specializzazione intelligente tra le azioni per l’attrazione di nuovi insediamenti innovativi e per il sostegno alla nuova imprenditorialità.