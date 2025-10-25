Cambia il Comandante del Reggimento Addestrativo del Centro Addestramento Alpino di Aosta

Si è svolta, presso la caserma “Battisti” di Aosta, la cerimonia di cambio del Comandante del Reggimento Addestrativo del Centro Addestramento Alpino, tra il colonnello Alessandro Ianzini e il colonnello Daniele Simeoni.

A presiedere l’evento è stato il Generale di Brigata Alessio Cavicchioli, Comandante del Centro Addestramento Alpino dell’Esercito, alla presenza di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione Valdostana.

Il Colonnello Simeoni, a destra, assume il comando del Reggimento Addestrativo

l colonnello Ianzini lascia il comando dopo due anni, periodo durante il quale il Reggimento ha organizzato e portato a termine sette corsi di specializzazione alpina per i Volontari in ferma iniziale, nove corsi avanzati di combattimento in ambiente montano, due corsi tecnico-applicativi per ufficiali neo-assegnati e due corsi di specializzazione per marescialli neo-assegnati, ai quali si aggiungono due corsi di ambientamento militare per atleti del Centro Sportivo Esercito – Sezione Sport Invernali di Courmayeur (AO).

Nel suo discorso di saluto, il colonnello Ianzini ha sottolineato: “Nulla è stato lasciato al caso, nella ricerca costante del massimo realismo addestrativo possibile e della massima efficacia formativa, con l’unico obiettivo di fornire alle Truppe Alpine dell’Esercito personale altamente qualificato a operarvi.”