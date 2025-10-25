Aosta: Nuova Giunta, equilibrio e sorprese

Dopo giorni di trattative e colloqui riservati, la nuova Giunta comunale di Aosta è ufficialmente definita. A darne notizia sono stati il sindaco Raffaele Rocco e la vicesindaca Valeria Fadda, che parlano di “un confronto ampio e costruttivo con tutte le forze che ci hanno sostenuto”.

L’esecutivo sarà composto da sei assessori: tre espressione dell’Union Valdôtaine, due del Partito Democratico e uno di Stella Alpina–Rassemblement.

«Questa scelta è frutto di un lavoro collegiale, basato su criteri di rappresentanza proporzionale rispetto ai risultati elettorali e sulla volontà di garantire la massima efficienza operativa delle commissioni consiliari» spiegano Rocco e Fadda.

Una decisione maturata con attenzione ai numeri, ma anche alla tenuta politica della coalizione. «Si è ritenuto opportuno che la presenza in Giunta fosse riservata ai gruppi con almeno due consiglieri eletti, così da assicurare continuità, stabilità e coerenza nel lavoro politico e amministrativo» aggiungono i vertici del Municipio.

Tra gli aspetti più sottolineati, la parità di genere: tre donne e tre uomini. «Un risultato che non è solo simbolico, ma rappresenta una scelta di valore e di prospettiva, coerente con l’impegno di questa Amministrazione verso un governo più inclusivo e rappresentativo della comunità», commentano sindaco e vicesindaca.

Parallelamente, è stato proposto al gruppo Rév di assumere la presidenza del Consiglio comunale. Una mossa che guarda al futuro: «L’obiettivo è valorizzare il contributo delle nuove generazioni e riconoscere il lavoro svolto finora da Samuele Tedesco, che ha dimostrato conoscenza delle dinamiche consiliari e spirito di collaborazione con tutte le componenti politiche».

Non manca infine un passaggio di apertura nei confronti delle minoranze: «Anche i gruppi non presenti in Giunta, e in particolare il Pla, avranno un ruolo importante nell’attività amministrativa. Il loro contributo di idee, la loro competenza e la loro disponibilità al dialogo saranno fondamentali per mantenere quel clima di collaborazione che contraddistingue la nostra comunità».

La nuova squadra, assicurano Rocco e Fadda, nasce “con un obiettivo chiaro: lavorare insieme, nell’interesse di Aosta”.

Le deleghe specifiche saranno ufficializzate entro lunedì, ma in città già si rincorrono i nomi e le ipotesi su equilibri interni e prossime mosse politiche.

Il Consiglio comunale della città di Aosta è stato convocato per mercoledì 29 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13,30. All’ordine del giorno dell’Assemblea sono iscritti dodici punti, tutti rientranti nella seduta deliberativa.