Domande di indennizzo per evento calamitoso del 16 e del 17 aprile 2025

Il Commissario delegato per gli eventi alluvionali del 16 e 17 aprile scorsi ricorda che venerdì 31 ottobre scade il termine per l’invio della perizia asseverata, a corredo delle domande di indennizzo già presentate entro lo scorso 28 settembre, per i danni occorsi ai privati e alle attività economiche e produttive a seguito degli eventi calamitosi verificatisi sul territorio valdostano.

Si ricorda che la concessione dei contributi destinati all’indennizzo dei danni subiti alle abitazioni e ai beni mobili per i privati, nonché al ripristino dei danni per favorire la ripresa delle attività produttive, è vincolata alla presentazione di una perizia valutativa dei danni subiti, redatta da un professionista abilitato e iscritto all’albo professionale. Pertanto, la mancata consegna della perizia nei tempi prestabiliti comporterà il non accoglimento della domanda ai fini della successiva istruttoria.

L’invio della perizia dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma https://dannicalamita.regione.vda.it/GestioneEmergenze/Home, allegandola alla domanda già presentata.

Per facilitarne la redazione, alcuni modelli di perizia sono disponibili al seguente link:

https://protezionecivile.regione.vda.it/richiestecontributi-ocdpc1155-2025