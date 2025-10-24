Al via l’iniziativa “PouR TouS – Percorsi di Rigenerazione per Territori Sensibili”

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre, l’incontro di presentazione dell’iniziativa “PouR TouS – Percorsi di Rigenerazione per Territori Sensibili”, un’azione di accompagnamento promossa dal GAL Valle d’Aosta, in collaborazione con il Centro di ricerca dell’Istituto di Architettura Montana del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino.

Il percorso si inserisce tra le attività previste nella Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 a supporto della partecipazione ai bandi proposti dal GAL ed è propedeutico al bando AS.2-SRD09 relativo al tema “Servizi, beni e spazi inclusivi”, che verrà pubblicato nei prossimi mesi.

“I Comuni valdostani sono fortemente interessati da fenomeni di spopolamento e diversi edifici risultano abbandonati o sottoutilizzati - dichiara la Coordinatrice del GAL, Marta Anello – L’iniziativa nasce quindi con l’obiettivo di rigenerare questi luoghi, favorendo anche la collaborazione tra le amministrazioni locali e le realtà associative del territorio valdostano per individuare nuove modalità di gestione degli spazi pubblici”.

Nel corso dell’evento, è stato presentato in particolare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici, associazioni e cooperative valdostane, attraverso il quale verranno selezionate fino a 8 idee progettuali che potranno partecipare al percorso di accompagnamento.

L’idea è quella di individuare soggetti che intendano impegnarsi in un percorso di co-progettazione finalizzato all’elaborazione di progettualità su edifici e spazi da riqualificare per aumentare l’offerta di servizi alla popolazione, alle imprese e ai turisti, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico-privati.

Gli Enti interessati avranno tempo fino a lunedì 15 dicembre 2025 per candidare la propria proposta relativa alla riqualificazione di un immobile di proprietà pubblica situato in area GAL (tutti i Comuni valdostani, ad eccezione del centro urbano del Comune di Aosta).

“Per le idee progettuali selezionate, le attività inizieranno a partire da gennaio 2026 – spiega Roberto Dini, Docente del Politecnico di Torino – In particolare, insieme al GAL organizzeremo dei tavoli di lavoro con i portatori di interesse per definire meglio le diverse proposte di intervento presentate e renderle il più possibile rispondenti alle esigenze di ciascun territorio. Saremo inoltre disponibili per fornire supporto tecnico agli amministratori, al personale degli uffici comunali e ai professionisti incaricati in fase di sviluppo del progetto”.

Il percorso di accompagnamento proseguirà fino a giugno 2026 e consentirà inoltre, agli Enti partecipanti, di beneficiare di una premialità aggiuntiva qualora il progetto venga presentato in risposta al prossimo bando AS.2-SRD09.