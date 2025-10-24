Francesco Marone parmi les auteurs du rapport sur la liberté religieuse dans le monde

À l’Université de la Vallée d’Aoste, Francesco Marone observe les phénomènes politiques avec rigueur et passion. Cette année, son regard s’étend au-delà des montagnes valdôtaines : il est l’un des auteurs du Rapport sur la Liberté Religieuse dans le Monde 2025, récemment publié par Aid to the Church in Need (ACN), fondation pontificale fondée en 1947.

La présentation officielle du rapport a eu lieu le 21 octobre 2025, au Pontificio Istituto Patristico Augustinianum à Rome, lors d’une journée de travaux marquée par l’allocution inaugurale du Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Vatican. Ce moment symbolise le poids intellectuel et moral de l’étude : depuis sa première édition en 1999, le rapport est devenu un instrument incontournable pour mesurer la liberté religieuse dans le monde.

Chaque deux ans, cette publication, traduite en six langues, propose une lecture globale et sans équivalent des violations de la liberté religieuse dans 196 pays, couvrant toutes les confessions et communautés religieuses. Là où d’autres études se limitent à des régions ou à des groupes spécifiques, le rapport de l’ACN porte un regard universel, donnant voix à ceux qui, souvent, n’en ont pas.

Le Pape Léon XIV a récemment rappelé l’importance de ce travail lors d’une audience avec une délégation de l’ACN, le 10 octobre : « Depuis plus de vingt-cinq ans, votre rapport sur la liberté religieuse dans le monde est un instrument puissant de sensibilisation. Il ne se contente pas de fournir des informations ; il témoigne, donne voix à ceux qui n’en ont pas et révèle la souffrance cachée de beaucoup. »

Pour Francesco Marone, participer à cette publication représente une rencontre entre savoir académique et engagement éthique, une contribution intellectuelle qui dépasse les frontières et rappelle que la liberté religieuse est un droit fondamental, universel et fragile, qu’il faut surveiller et protéger avec vigilance.