Suolo da salvare, responsabilità da condividere

Ogni ora, in Italia, sparisce un tassello del mosaico naturale. È come se, pezzo dopo pezzo, il Paese perdesse la propria pelle viva. Secondo il Rapporto SNPA 2025 “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” (link al rapporto), nel solo 2024 sono stati coperti da nuove superfici artificiali quasi 84 chilometri quadrati, con un incremento del 16% rispetto all’anno precedente.

Una corsa che non risparmia nessuno, anche se la Valle d’Aosta resta la regione più sobria, con un consumo complessivo del 2,16% del territorio. Ma il segnale d’allarme resta. “Non possiamo adagiarci sulla nostra virtuosità – spiega un tecnico dell’Arpa Valle d’Aosta –. Anche pochi ettari in più significano habitat perduti, suoli impermeabilizzati, e quindi meno resilienza per il futuro”.

Nel periodo 2023-2024, la Valle d’Aosta ha aggiunto 11 ettari di nuovo consumo, con un incremento dello 0,15% rispetto all’anno precedente. Numeri contenuti, certo, ma significativi se letti nel lungo periodo: nel decennio scorso si era toccata una media annua di 48 ettari.

“Oggi parliamo di suoli che si perdono lentamente – osserva ancora l’Arpa Valle d’Aosta – ma la lentezza non li rende meno preziosi. Ogni metro quadrato sottratto alla natura è un frammento di biodiversità che non torna più”.

L’aspetto positivo è che oltre il 70% del nuovo consumo è reversibile, cioè legato a cantieri o superfici temporanee che possono essere rinaturalizzate. Un piccolo segnale di speranza, confermato anche dai 0,43 ettari di ripristino registrati nello stesso periodo.

Mentre la Valle d’Aosta prova a contenere il danno, il resto del Paese continua a perdere terreno – in senso letterale. Lombardia, Veneto e Campania superano il 10% di suolo consumato, e l’Emilia-Romagna registra il primato negativo con oltre 1.000 ettari di nuove superfici artificiali.

“La sfida non è più solo fermare la cementificazione – spiegano da Arpa Valle d’Aosta – ma invertire la logica: passare dall’espansione al riuso, dalla costruzione alla rigenerazione”.

La nuova Direttiva europea sul suolo, approvata dal Parlamento il 23 ottobre 2025, va proprio in questa direzione: un quadro comune per raggiungere suoli sani in tutta Europa. L’Italia, con il suo sistema di monitoraggio SNPA, si trova oggi tra i Paesi più avanzati nella raccolta e nell’analisi dei dati, ma ancora fragile nell’applicazione delle politiche di recupero.

Tra le montagne valdostane, dove ogni metro di terra è guadagnato alla natura o strappato alle rocce, il concetto di suolo assume un valore quasi morale. “In Valle il territorio non è infinito – ricorda ancora l’Arpa Valle d’Aosta –. Ogni scelta urbanistica pesa come una pietra in più sul torrente: bisogna saperla mettere al posto giusto”.

Ed è proprio da qui che parte un messaggio di responsabilità individuale. Limitare il consumo di suolo non è solo una questione di leggi o di piani regolatori: è una forma di educazione civica.

“Il suolo è la base della vita – afferma l’Arpa Valle d’Aosta –. Quando lo copriamo con cemento o asfalto, chiudiamo il ciclo naturale dell’acqua, impoveriamo la biodiversità e indeboliamo la sicurezza del territorio. Proteggerlo è un dovere comune, non un lusso ecologico”.

Nel complesso, il quadro 2025 restituisce un Paese che ancora fatica a trovare equilibrio tra sviluppo e tutela. Eppure, le esperienze di rigenerazione e rinaturalizzazione raccontate nel Rapporto SNPA dimostrano che invertire la rotta è possibile.

Anche in Valle d’Aosta, dove il paesaggio è parte identitaria, l’obiettivo resta quello di “costruire meno e vivere meglio”. Una sfida che passa dai Comuni, dalle scelte politiche e dalle abitudini quotidiane di ciascuno.

Perché, come ricorda ancora l’Arpa Valle d’Aosta, “il futuro del suolo non dipende solo dalle ruspe, ma dalle nostre scelte di ogni giorno”.

👉 Tutti i dati regionali, comunali e nazionali sono consultabili su SNPA – Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici (Edizione 2025)